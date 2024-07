Pablo Benegas, de La Oreja de Van Gogh, muy sincero sobre su vida: de las amenazas de ETA a la música

En España tenemos la suerte de contar con grandes grupos de música. Desde que esta existe hemos podido disfrutar de tales como Mecano, El Canto del Loco o La Oreja de Van Gogh. Este último permanece en el tiempo. La banda formada por Leire Martínez, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín, Haritz Garde y Pablo Benegas no puede estar en mejor momento, pues se encuentra haciendo lo que más le gusta: recorrer varias ciudades de nuestro país para seguir emocionando al público.

Su guitarrista y fundador, Pablo Benegas, se ha pasado por los micrófonos de La Linterna para presentar Memoria, un libro que revive la historia del grupo y con el que pretende poner en orden también la historia de España.





Benegas, un apellido que ha marcado su vida

Nacido en los años 70, principios de los 80, el invitado de Ángel Expósito reconoce que en estos momentos se siente mucho mejor que cuando estaba escribiendo el libro. "Antes de publicarlo me sentía vulnerable y frágil, he contado muchas cosas mías, de mi familia y del grupo". En él recorre todas sus vivencias hasta la actualidad, "desde que soy consciente de la presión de ETA sobre mi familia y me junto con mis cuatro colegas para terminar formando un grupo". Estos últimos le veían más allá de sus circunstancias y le arropaban lo suficiente para terminar encontrándose "en paz en el local de ensayo".

Si hay algo que ha marcado su vida ha sido su apellido. José María Benegas, político socialista de Euskadi, era su padre. Este falleció en 2015. La palabra Benegas le hacía estar alerta, pues el miedo durante esa etapa de su vida estuvo siempre muy presente, menos en la infancia, cuando su madre conseguía blindarlo. Ya cumplida una edad, "salía a la calle y empecé a encontrarme con el odio que, cuando es auténtico y de verdad, genera mucho miedo", relataba.

ARZALLUS,TXIQUE BENEGAS Y MUGICA, CAMBIAN IMPRESIONES ANTES DE DIRIGIRSE HACIA





Pero Pablo no era el único que tuvo miedo. Muchos políticos de esos años también. Algunos sobrevivieron, pero otros como Enrique Casas y Múgica, no lo lograron. Esto fue lo que le hizo reflexionar y preguntarse qué era ETA, pues sus actos "marcaron a una generación".José Antonio Santamaría no fue político, pero sí futbolista. A él también le asesinaron. Pablo no le pudo llorar, aunque recuerda "reprimir todas las emociones e intentar contener el llanto".

14 de mayo de 1992, una fecha que lo cambió todo

¿Cuándo empezó Pablo Benegas a sentir algo por la música? Puede decirse que fue gracias al concierto que dio U2 en el Estadio de Anoeta el 14 de mayo de 1992. Aunque esto le venía de lejos, pues fue tuno, al igual que su abuelo. Pero si hay algo que recuerda con mucho cariño es cuando su padre le regaló su primera guitarra eléctrica por, textualmente, "haber suspendido todo". En esos momentos él ya tenia una fichada y terminó comprándosela. Le costó 600 euros.

Gracias a la amistad que formó en la universidad con los demás miembros de La Oreja de Van Gogh, se formó el grupo. A su primera vocalista, Amaia Montero, la conoció en una cena. "Le dije que me había juntado con cuatro amigos para ver si se animaba", confiesa. Tras varias llamadas, fue a ensayar con ellos. Pero no todo fue fácil, pues la primera maqueta que enviaron a Cadena 100 hizo que no les atendieran. "Era infumable, pero nos animó a hacer las cosas mejor".

Amaia ha vuelto a estar de moda en los últimos días, dado que se ha llegado a rumorear que regresa al grupo, algo que "no tiene sentido" para Pablo. Su libro termina de una manera muy especial para él y que le lleva a su infancia. La foto con Enrique Casas le hace "dar una vuelta a la política con mayúsculas, algo que siempre me va a acompañar".