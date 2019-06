Otegi se lleva un 'Zas' por medir el dolor de las víctimas de ETA

Este miércoles en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. “¡Quién le iba a decir que iba a tener una campaña a su favor tan notable y que no le iba a costar un duro! Porque, a ver, todo el revuelo que se ha armado (y el verbo a él le resulta muy familiar) le ha venido estupendamente… para sus cosas”. Este miércoles fue entrevistado Otegi en TVE. “Lo sabrán pero no lo habrán visto porque estarían escuchando La Linterna. No se han perdido gran cosa”.

Lo que ha dicho se lo pueden imaginar porque lleva diciendo lo mismo desde que perteneció a la banda terrorista. “La diferencia es que ayer no llevaba pasamontañas porque… No queda bonito en la tele. No se te ve la cara y eso” le recrimina el periodista.

“La principal preocupación de quienes criticaron que lo llamaran para ir a la tele es que se iba a blanquear al amigo de la banda. Cuando es exactamente lo contrario: lo divertido es que abra la boca; él ya se encarga de enfangarse. Les traigo un par de perlas para que vean cómo Otegi se blanquea”. En la primera el periodista le pregunta si condena los asesinatos de ETA. Y él responde:

Audio

“Vamos a ver Arnaldo. Que te han preguntado si condenas: sí o no. Que si has hecho otra cosa más importante que eso, pues lo cuentas luego. Llevas media vida sin responder a esta pregunta. Y no será porque no te sabes la respuesta o porque te pilla con el paso cambiado”.

“Así que como no respondió le preguntaron si lamenta el dolor provocado. ¿recuerdan lo que acaban de escuchar, cuando dice que ellos hacen cosas y que esas cosas aportan más que las palabras? Pues si están cenando, traguen rápido”.

Audio

“A ver a ver, Arnaldo. Así que tú sientes haber generado más dolor del necesario o haber provocado más dolor del que teníais derecho a hacer. Mira, a lo mejor por esas palabras, que son más propias de un verdugo que de uno que va de víctima, ya mereció la pena la entrevista. No hay que añadir mucho más” atiza Julio César Herrero.

Así que, por “atribuirse el derecho de decidir cuánto dolor debían sufrir las víctimas de ETA”, el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, se lleva un … ¡Zas! ¡En toda la boca!