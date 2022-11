Olvídate del ajo, agua y resina: así ha frenado una mujer canaria de 90 años el dolor de artrosis

El director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida, pasaba este miércoles por los micrófonos de La Linterna para aclarar cuáles son los mejores métodos para combatir la temida artrosis y, de pasado, dejar de lado los mitos del ajo, agua y resina de toda la vida. Además, ha relatado el caso de una mujer canaria de 90 años que ha mejorado gracias a sus consejos.

La artrosis es la enfermedad más frecuente en el campo de la reumatologia con una prevalencia en torno al 30% en los mayores de 40 años. De esta enfermedad sabemos que a día de hoy no existe un tratamiento curativo pero si preventivo, así que este miércoles en La Linterna ha tocado poner el foco de la salud en la artrosis, una enfermedad que sufren muchas personas en nuestro país.









Qué es la artrosis y en qué zonas es más frecuentes

Como explica Pérez Almeida, la artrosis se produce cuando se va destruyendo el cartílago hialino que recubre la superficie articular del hueso. El papel fundamental de cualquier articulación es el movimiento y para que ese movimiento no dañe la superficie del hueso tenemos el cartílago que actúa como una almohadilla precisamente para proteger al hueso al entrar en contacto hueso con hueso; “lo que ocurre es que o bien por el Paso de los años o por sobrepeso o traumatismos se daña ese cartílago y el organismo responde con dolor para que no sobrecarguemos la articulación”, apunta.

Por eso, cuando no tenemos esa protección y un hueso se pone en contacto con el otro reaccionan creando prolongaciones del propio hueso que aun nos daña más. Pero, ¿en qué zonas del cuerpo es más frecuente la artrosis?

“Por definición podemos decir que en principio se puede ver en cualquier articulación pero las mas frecuentes son en la columna tanto cervical como lumbar en donde veríamos perfectamente ese crecimiento de hueso al que antes te hacía referencia y que llamamos picos de loro por su parecido, también es frecuente la artrosis en las rodillas, la cadera, los dedos de las manos y dedo gordo de los pies”, aclara el médico









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Así ha frenado una canaria de 90 años el dolor de artrosis

La artrosis es una enfermedad que no tiene tratamiento para erradicarla y por lo tanto solo disponemos de tratamiento puntual para quitar el dolor y bajar la inflamación pero, advierte Almeida: “no nos vamos a quedar con aquello que nos decían años atrás de que para la artrosis el mejor tratamiento era el ajo agua y resina o lo que es lo mismo “a joerse a aguantarse y a resignarse”.

Así, desde la Sociedad Española de Reumatologia han puesto en marcha el proyecto REUMAFITpara decirnos que si que la Artrosis se puede prevenir y si se puede tratar con un plan combinado de ejercicios físicos estiramientos y perdida de peso.

Respecto a los ejercicios, Almeida apunta que, si nos basamos en la evidencia científica, “debemos de recomendar la bicicleta estática, el caminar y nadar sin olvidar para nada los ejercicio de fuerza que literalmente hacen que protejamos a nuestras articulaciones pues actúan para proteger la armazón de ellas”.









El médico de COPE subraya que da igual la edad a la que empecemos a hacerlos, que lo importante es “concienciarnos y meter la rutina en nuestro día a día”. En ese momento Almeida sacaba a colación el ejemplo más claro que conoce: el de su madre:

“Con 90 años y una buena artrosis comenzó con sus ejercicios y ahora me dice que por que no me haría caso y yo cariñosamente le digo que quizás por aquello de que pensamos que burro viejo no aprende camino cuando la realidad como en el caso de mi madre nos viene a demostrar que no es así”, concluye.