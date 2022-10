El olvidado rap del Barça en TVE que ha recordado Ángel Expósito: "Todavía provoca escalofríos"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, ha querido aprovechar la sección de Jon Uriarte en el programa de este lunes para recordar el olvidado rap de los jugadores del Barça, concretamente de las estrellas del Dream Team que dirigía Johan Cruyff. Y es que, con motivo de la celebración de la gala del 'Balón de Oro', Uriarte ha querido entregar sus propios galardones: tanto a aquellos que no triunfaron desde pequeños a las preguntas más incómodas a futbolistas en rueda de prensa.

De hecho, ambos han querido mencionar la última 'predicción' de Juanma Castaño durante el último encuentro entre España y Portugal de la Liga de Naciones de la UEFA en la que el comunicador de El Partidazo negaba que la Selección aganase el encuentro minutos antes de que marcase el tanto de la victoria. Pero si ha habido un momento que fascinaba a Expósito ha sido el vídeo olvidado del rap del conjunto azulgrana, que ha cumplido ya más de 30 años.

Pero también había espacio para más comunicadores de COPE: Expósito y Uriarte han recordado también el 'cameo' que tuvo Pepe Domingo Castaño en el programa de José Mota en Televisión Española, donde parodiaban una rueda de prensa tras un partido de fútbol, en el que el humorista interpretaba a un entrenador.









Expósito y el rap del Barça en TVE



Por ponernos en situación: el Barça acababa de hacer doblete tras el título de la Copa de Europa con aquel golazo de Koeman en Wembley, el mismo año en el que también conseguían hacerse con el título de Liga. Y lo celebraban con la canción 'Aquest any si’, una suerte de rap entre seis de los integrantes de la plantilla: Laudrup, Koeman, Bakero, Begiristain, Alexanko, Eusebio, que cantaban lo mejor que podían.

“Por supuesto proponemos otro Balón de Oro a los futbolistas que hagan cosas más allá del fútbol”, introducía Uriarte durante la sección 'He visto luz', en la que el equipo de La Linterna le da una vuelta 'humorística' a la actualidad. “Siempre y cuando no sea cantar, no. Todavía provoca escalofríos aquel rap del Barça entrenado por Johan Cruyff”, explicaba el director del programa, Ángel Expósito.

Así, la letra del olvidado rap, que se emitió durante un programa de entrevistas en Televisión Española (TVE) decía así: "Hemos controlado la situación y ahora te cantamos esta canción. ¡Vamos! Queremos que te muevas, hemos pasado todas las pruebas", cantaban los jugadores blaugranas en la pista de una discoteca mientras varios bailarines hacían lo propio a su alrededor.

Eso sí, un estribillo simple: “¡Barça! ¡Barça!”. Así, la canción continuaba: “Hemos ganado, tú ya lo has oído, no ha sido fácil pero sí divertido. Ahí está la Liga, estos son los hechos, ¿resultado? Estamos satisfechos. Campeones, ahora de la Liga, ya no queda nadie que nos impida, seguir jugando y seguir ganando, ¿también perder? ¿de qué estás hablando?”, cantaban entre Bakero y Begiristain.