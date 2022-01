Najat buscaba un plato de comida para su hijo

Llegó hace 20 años a España desde Marruecos. Se enamoró de un hombre de nacionalidad belga y tuvieron un hijo. Pero el padre se fue y se quedó sola.

“Estaba sin nada, con la carga de un niño pequeño: Yo no tenía ingresos, nada. Hasta entonces, estaba con mi pareja. Ahora, me ha dejado. Se ha ido”

Se llama Najat. En 2015, contactó con el Comedor Santo Domingo de Málaga buscaba un plato de comida para ella y para su hijo, pero se llevó mucho más: el cuidado y la atención de todos los voluntarios. No solo le dieron alimento, sino que también le ayudaron a encontrar trabajo. Empezó de camarera en un hotel. A pesar de ir encadenando contratos temporales, logró cierta estabilidad. Su hijo se hizo mayor y entró en el instituto los dos vivían tranquilos en un piso pequeño hasta que empezó la pandemia.

Najat se quedó sin trabajo y volvió al punto de partida ahí estaba de nuevo el Comedor Santo Domingo para ayudarles a los dos les acogieron y les dieron la comida que necesitaban también se aseguraron de que el chaval no perdiera el buen hábito con los estudios.

“Es una ayuda economía y psicológica. Anima a la gente. Es una Asociación a la que yo le agradezco mucho porque siempre te dan salidas. Hacen posible lo imposible”

Ahora Najat tiene 57 años y empieza a notar los achaques de una vida sacrificada tiene una mano lesionada que requiere una operación y por el momento no puede volver a trabajar. Así que vive gracias al paro y a las ayudas que recibe del Comedor.

Pero es que allí no solo quieren ofrecer comidas su verdadero objetivo es proporcionar una ayuda íntegra, que consiguen gestionar gracias a la colaboración de la Fundación MAPFRE. Para ello, los primeros que tienen que estar dispuestos a mejorar, son los propios beneficiarios. Lo explica Pablo Mapeli, director del Comedor Santo Domingo.

Las personas que vienen aquí tienen unas vidas que exigen una ayuda profesional. De ese estilo de vida, de esas problemáticas, no se sale de la noche a la mañana. A esas personas las tiene que acompañar un profesional de la atención social y, también, se les tiene que implicar a ellos. Tiene que ser partícipes y protagonistas de su vida.

Y como te habrás dado cuenta, Najat cumple perfectamente estos requisitos tanto, que ahora que tiene que reposar y cuidar la salud de su mano está deseando volver a trabajar.

“Todavía tengo ganas de trabajar, tengo ganas de moverme. Soy una persona que no se queda en su sitio. Necesito moverme. Cuando me quedo sentada es cuando me desanimo”

El comedor Santo Domingo ayuda a 200 personas de lunes a sábado, con tres comidas al día. Pero como te cuento, las comidas son solo una pequeña parte de toda la labor de acompañamiento, ayuda y formación que ofrecen.

