Nadia, una joven que ha pedido el ingreso mínimo vital y recibe ayuda de Cáritas: "Subsistimos"

Nos vamos hasta la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Allí vive Nadia. Tiene 37 años, un hijo de cuatro añitos y la subida de los precios ha provocado que haya pedido ayuda a Cáritas. Además, ha empezado a tramitar los papeles que le permitan obtener el ingreso mínimo vital. Nadia ha pasado por los micrófonos de 'La Linterna' y ha contado que trabaja en un colegio dos horas al día. Su marido también está en paro. "Como no tiene experiencia, la pandemia hizo mucho daño y se quedó sin nada porque era autónomo. Le rechazan en muchos empleos".

Con la subida de los precios del último año, explica Nadia, "tampoco puedes comprar mucho y con lo que me da Cáritas subsistimos y con lo poco que saque mi marido pueda hacer algo porque él trabaja en la construcción, unos 50 euros, pues con eso es con lo que pagamos las cosas y compramos patatas, huevos, pocas cosas. Es que no puedes comprar mucho más".

"Tengo mucho que agradecer a Cáritas"

Respecto a su petición para obtener el ingreso mínimo vital, se encuentra a la espera. "Tendré que pedir cita y preguntar a ver... porque no me contestan ni me llaman".

Por último, ha contado cómo la ayudan en Cáritas. "Si no fuera por ellos no sé qué haríamos. Con la pandemia y ahora, vamos, les tengo mucho que agradecer. Sobre todo por mi hijo. Al fin y al cabo dices bueno, no podemos llevarnos nada a la boca pero...¿y el niño?".