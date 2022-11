El dato de la Seguridad Social que destapa la trampa de la caída del paro: "Ese es el problema de fondo"

Octubre ha cerrado con 27 mil parados menos. Pero la cifra total de desempleados sigue siendo alta y se sitúa por encima de los 2.900.000. Es más, la cifra podría ser aún más alta, como explica en La LinternaJosé Luis Santillana, responsable de empleo del sindicato USO, que pone el foco en los datos de la Seguridad Social para explicarlo. Y es que hay que leer las cifras con cautela porque el 62% de los nuevos contratos del mes son temporales o fijos discontinuos. Es decir, que hay personas que están en paro, pero no aparecen en los datos...

De todo ello hemos hablado con José Luis Santillana, responsable de empleo del sindicato USO. “Todos nos tenemos que felicitar si el paro baja y el empleo sube, lo que me preocupa es el exceso de optimismo y cómo se está vendiendo por parte del Gobierno, cuando lo que hay detrás es más que preocupante”, explica el experto en COPE.

Lo primero que señala es que los datos distan mucho de la realidad: “Estamos rondando los 3.400.000 parados, porque hay otro colectivo que son los 'no ocupados' que son 218.000, si no están ocupados es que están parados. Otros tienen predisposición para trabajar, teletrabajar o un trabajo en el extranjero, esos son 260.722, si lo sumamos a los 2.914.829 sale los 3.400.000 sin contar a los que están en los ERTE”.









El lío con los parados y los fijos discontinuos



Según explica el portavoz sindical, lo que no están contando es que este mes de octubre es el primer mes que no vencen los contratos temporales por obra y servicio, porque ya no existen. “En el mes de octubre de manera habitual los contratos temporales ligados a la estacionalidad engrosaban el paro. Ahora son los fijos discontinuos los que dejan la actividad pero, cuando se incorporan al empleo no lo hacen como parados, sino como 'demandantes de empleo ocupados'”.

Estos que han hecho que el paro descienda son los que habitualmente harían que creciesen pero se llevan a otra columna. “Esos están cobrando el paro, por eso es una incongruencia, si tienen el tiempo cotizado para ello, al menos un año”, subraya en La Linterna.









Los datos de la Seguridad Social y la trampa de los desempleados



El problema de fondo para Santillana es uno y es claro: la Seguridad Social que ha subido en 103.500, es el peor mes de los últimos 5 años, hay que irse a 2017, algo que es un incremento y que se ha dado “por una cosa muy sencilla”. “Las contrataciones en el ámbito de la educación, que han estado por encima de los 150.000, eso es lo que ha salvado el empleo”.

“Lo que ha caído es la hostelería, 52.000 afiliados menos. Y hay otro dato que me preocupa más: la duración de los contratos. El 62% de los indefinidos no son de jornada completa. ¿Cómo se puede vivir con medias jornadas con los salarios que tenemos? Y curiosamente este mes ha habido más contratos indefinidos que personas que han sido objeto de contrato, ha habido 42.000 personas que les han hecho más de un contrato indefinido. O les han despedido en el período de prueba o es que tiene gente que está ejerciendo el pluriempleo”, concluye.