El motivo que tendría Luis Rubiales para volver de República Dominicana aunque le detuviesen: "A pesar de..."

Una noticia ha destacado especialmente en las últimas horas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), buscando contratos que podrían ser irregulares durante la etapa del expresidente de la Federación, Luis Rubiales.

Un Luis Rubiales que continúa en el ojo del huracán, y que ya estuvo constantemente en su mandato. La celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí, colaborando con Kosmos, la empresa de Gerard Piqué, fue una de sus grandes polémicas, hasta que este verano explotó la bomba definitiva: un beso a Jenni Hermoso y un comportamiento muy criticado en la final de la Copa del Mundo femenina destapaban muchas cosas peores en el seno de la RFEF.

Imágenes de la redada a la sede de la Real Federación Española de Fútbol

Sobre el asunto de la Supercopa, los audios los desveló el medio El Confidencial, al cual Rubiales llegó incluso a amenazar de cárcel, a través del periodista José María Olmo, una de las voces autorizadas para hablar de este asunto. Este miércoles, estuvo en La Linterna, con Ángel Expósito, para analizar la redada que ha tenido lugar en Las Rozas... con Luis Rubiales, de mientras, en la República Dominicana. Algo que podría no durar mucho más.

¿Le interesaría a Luis Rubiales volver a España a ser juzgado?

Había una pregunta flotando en el ambiente: ¿Qué pasará con Luis Rubiales, estando en la República Domincana? Hay que recordar que España y el país americano tienen un acuerdo de extradición, pero que data de los 80. Hay muchos que podrían pensar que a Rubiales le interesaría atrincherarse en el país caribeño, para así evitar responsabilidades en España. Una cuestión que José María Olmo responde a Ángel Expósito en el siguiente audio:

"No creo que a Rubiales le interese ser juzgado en República Dominicana, teniendo en cuenta que en España tiene su patrimonio. Es cierto que fuentes de la investigación dicen que no está claro si vendrá mañana o no. Sabemos que aprovechó su puesto para explorar negocios en el turismo", señaló Olmo al respecto.

Básicamente, Rubiales se arriesgaría a ser juzgado en la República Dominicana y no en España, y si el juez acordase cárcel, tendría que estar muy lejos de su país, en una cultura que no es la suya y posiblemente en peores condiciones. Pero es que, incluso, José María Olmo le dijo a Expósito que quiere creer en que Rubiales colaborará con la justicia. "Quiero creer que, a pesar del comportamiento de Rubiales, que va más allá que lo de Hermoso, se acabará imponiendo el raciocinio en todo esto", opinó al respecto.

La UCO busca en el registro a la RFEF documentos que la Federación no entregó a la jueza



"Este ha sido el paso más importante de todos"

Así mismo, la redada de este miércoles ha sido el punto clave de una serie de hechos encadenados en el pasado: "Ha sido una investigación muy larga, que empieza con lo que publicamos, acuerdos secretos con Piqué, venta Supercopa a Arabia Saudí por 40 millones al año. Contamos que, como intermediario, Piqué se llevó mucho dinero. Luego, la contratación de detectives para espiar a gente de la AFE, dinero para ir a Nueva York con una chica mexicana que conocía, ático en Ferraz... y otras cosas que ha provocado que la Fiscalía presentase una querella. Lo más importante ha sido lo de hoy".

De hecho, el nombre de Gerard Piqué está siendo investigado por esos contratos que Olmo menciona, y si bien no ha sido detenido, nuevas líneas de investigación podrían salir de esas conversaciones. Sin duda, un problema muy serio para una Real Federación Española de Fútbol que vive la peor crisis de su centenaria historia.