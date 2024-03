El negocio entre Rubiales y Piqué con la Supercopa: No se esperan registros en Kosmos

Uno de los asuntos que la UCO está investigando son los contratos que la RFEF firmó con Arabia Saudí para llevar la Supercopa de España al país árabe y en cuya negociación intermedió la empresa Kosmos propiedad de Gerard Piqué.

"Geri, enhorabuena, y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol, me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites... Bueno, menos para algunas cosillas que casi es mejor que no me necesites. Venga un abrazo enorme, cuídate mucho amigo", le decía Luis Rubiales a Piqué en uno de los audios que desveló en exclusiva El Confidencial.

El 15 de septiembre de 2019, Rubiales envió un audio a Piqué en un tono propio de dos socios que comparten intereses económicos.

¿Cómo es el contrato con Arabia Saudí por la Supercopa de España?

En la temporada 2019/2020 y tras un año a partido único en Tánger, la Supercopa de España desembarcaba en Arabia Saudí. El acuerdo con el país árabe se cerró en 2019, tenía seis años de duración y la RFEF cobraría 40 millones de euros por temporada. La vigencia, posteriormente, se amplió hasta 2029.

Según publicó El Confidencial, Gerard Piqué y su empresa Kosmos se llevan 4 'kilos' al año por intermediar en la operación y Arabia Saudí paga menos si no se clasifican para el torneo Real Madrid y Barcelona. Si falta alguno de ellos la penalización es de 5 millones de euros.

"A ver Rubi, si es un tema de dinero. Si ellos por 8 irían, se le paga 8 al Real Madrid y 8 al Barcelona, a los otros se les paga 2 y 1. Son 19 y os quedáis la RFEF con 6 'kilos'. Antes de no quedaros nada os quedáis 6 'kilos'. Y apretamos a Arabia Saudí. Le decimos que el Real Madrid si no, no va y le sacamos 1 palo más o 2 palos más, pero es que antes de hacerlo en España que no vais a ganar ni 3 es para pensárselo si es por un tema de dinero", le llegó a decir Piqué al expresidente de la RFEF en otro de los audios desvelados por el medio de comunicación.

¿Qué dicen en Kosmos?

Según ha contado Víctor Navarro, en Kosmos, la empresa de Gerard Piqué están muy tranquilos. Insisten en que esta investigación no está focalizada en el contrato de la Supercopa de España en Arabia Saudí. La Guardia Civil no ha entrado ni en la sede ni en el domicilio del exjugador del Barcelona. No esperan tampoco que lo hagan y explican que esos contratos y la famosa comisión de 24 millones de euros ya se hicieron públicos en su día. Aseguran que ya enseñaron todo y que Piqué ya dio explicaciones a todas las cuestiones.

Si Kosmos era intermediario y su comisión la cobró directamente de Arabia no tendría nada que ver porque lo que se investigan son los contratos de la RFEF con el país. Y tampoco este es el único tema, si no que son varios.