El motivo por el que los familiares de las víctimas de suicidio ocultan qué ha pasado: "Pasan por 3 fases"

Siempre es complicado gestionar una muerte y más cuando se produce de manera inesperada como un accidente, un infarto o un suicidio. El hermano de Genoveva se quitó la vida cuando tenía 29 años y fue muy complicado para todos. Tuvieron que asumir una causa sin tener explicación: “Te quedas con la responsabilidad de tener que ayudar a tu madre, vivir un duelo para tus hijos, hacer frente a tu vida en el trabajo y, además, tener que hacerlo bien porque te exiges responsabilidades adicionales”.

Genoveva tiene dos hijos, yo no fue fácil el momento de tener que contestar a sus preguntas y explicarles qué le había ocurrido a su tío: “No estaba preparada para que mis hijos me preguntarán por qué ha pasado esto. ¿Qué respuesta les iba a dar, si no podía ni hablar?”

Genoveva pide más ayuda para gestionar otros asuntos, además de los psicológicos. Por ejemplo, qué ocurre con las cuentas o las facturas. Hay ocasiones en las que las familias desconocen todos esos datos: “Ahora soy capaz de entender a la gente que pierde el control de su vida y se vuelve loca. Mi hermano falleció con 29 años, no tenía testamento. No sabía dónde tenía el teléfono contratado, por ejemplo. Cada uno tenía su vida”.





Los familiares: las segundas víctimas que deja un suicidio

La neuropsicóloga Aurora García Moreno explica en La Linterna cuál es el impacto emocional en los familiares que han sufrido una muerte por suicidio de una persona cercana: “Es un impacto importante porque es una muerte inesperada y por cómo se produce la muerte”. Los familiares, tras este suceso, comienzan a manifestar obsesión por todo lo relacionado con la muerte: “Buscan explicaciones constantes a lo sucedido y no saben cómo calmar esa angustia, además de tener un gran sentimiento de culpa y abandono”.

Al ser una muerte inesperada, surgen una serie de sentimientos contradictorios: “Hay momentos donde les echan mucho de menos y otros en los que sienten un gran enfado hacia esa persona”. También sufren una “pérdida de contacto con la realidad donde creen estar volviéndose locos”.

Por qué los familiares ocultan las circunstancias de la muerte

Hablar de suicidio continúa siendo un tema delicado para mucho y, socialmente, es algo que se oculta. Aurora García Moreno relata los principales motivos: “Estamos programados para preservar la especie y con el suicidio tendemos a pensar que este principio se ha roto. Todavía existe un tabú. Muchas familias viven el suicido con vergüenza, a pesar de que el entorno les apoye, incluso hay familias que ocultan las circunstancias de la muerte como una forma de protección debido al dolor que son incapaces de soportar”.

El duelo de los familiares puede prologarse en el tiempo, llegando a cronificarse si no se trata. Todos pasan por diferentes fases: “Al principio hay una fase de shock, en el que hay tristeza e incredulidad, pero rápidamente pasan a una fase de rabia que puede ser hacia uno mismo por no haber podido impedirlo o hacia los médicos y psiquiatras. También pasan por una fase de culpa por no haber previsto el desenlace y tienen una sensación de fracaso al no identificar los signos”. La neuropsicóloga advierte que la sociedad necesita “poner palabras” a lo que sucede para darle normalidad, además de educación y planificación sobre la prevención de la conducta suicida. También son muy necesarios los grupos de apoyo.

Audio





Durante todo el periodo de duelo, Genoveva y su familia se centraron en el presente, pero luego se dieron cuenta de que no estaban preparados para lo que vendría después: “Cuando vas a grupos de ayuda o al psicólogo, no sabes qué es lo que necesitas. Te tienen que enseñar cosas que te pueden pasar después, porque se te escapan”.

Con la ayuda terapéutica se evita que el duelo sea patológico y que conozcan las etapas por las que van a ir pasando. Aurora García Moreno desvela una de las cosas que mejor le funciona con sus pacientes: “Explicar la muerte relacionada con el problema mental que ha tenido esa persona porque hay estudios que demuestran que al entenderlo así se reduce el riesgo a imitar esa conducta”.