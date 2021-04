Michelle Baker: "Benidorm funcionará siempre, porque tiene Sol, y aparte tiene algo para todo el mundo"

Hoy Ángel Expósito ha viajado a Benidorm para hacer 'La Linterna' desde allí, para conocer de primera mano cómo está la situación de la ciudad. Junto a él, hemos podido escuchar a Michelle Baker, miembro de la Benidorm's British Businesses Association, quien ha explicado el momento que atraviesa el sector turístico de Benidorm después de tantos meses de pandemia.

Ángel Expósito y Michelle Baker han paseado por la famosa calle Gerona, más conocida como "The Strip" por los ingleses que la frecuentan. Llama la atención lo vacía que se encuentra: sin turistas, sin luces, sin diversión... y llama la atención porque según Baker, "cualquier mes, a partir de las doce, esto está a tope de gente, porque esta terraza está soleada, y los extranjeros, buscan el Sol".

Y eso fue precisamente lo que atrajo a Michelle y a sus padres, el Sol. Se mudó a Benidorm hace 37 años, dejando atrás el frío de su Birmingham natal, y aún no se acostumbra a ver la ciudad valenciana tan vacía. "Un amigo que tengo aquí con un bar, me mandó un mensaje ayer diciendo: "tengo un turista". Tengo un turista, esa frase, se me quedará siempre, quién diría que íbamos a decir tal cosa. Y estaba encantado, un chico alemán".

Los padres de Michelle tenían incluso un periódico dirigido a los ciudadanos británicos de Benidorm. Estuvieron informando desde el año 1998, y Michelle se hizo cargo de él en 2007. Pero llegó la pandemia, y con ella la ausencia de turistas, por lo que se periódico no tenía público, así que tuvieron que cerrarlo el verano de 2020. Y lo más preocupante es que, a pesar del buen ritmo de vacunación de Reino Unido, España no va tan avanzada, por lo que según Michelle, no se esperan vuelos a Benidorm hasta junio, aunque sigue siendo optimista: "Benidorm funcionará siempre, porque tiene Sol, y aparte del Sol tiene algo para todo el mundo, y quien critica Benidorm es porque nunca ha estado".

A pesar de esta imagen que nos deja la ciudad, ahora más desierta de lo habitual... Michelle tiene claro que todo volverá a ser como antes, y sus compatriotas volverán, "Claro que volverán, mira si volverán, les encanta Benidorm".