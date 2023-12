El medicamento que no deberías tomar si has dado positivo en un test de gripe A estas Navidades

Isabel Jimeno, médica de familia del Centro de Salud Isla de Oza, en Madrid, señalaba este martes en La Linterna el medicamento que no deberías tomar si, tras la aparición de síntomas, realizar un test de gripe A y das positivo. Además, la experta da algunos consejos de los pasos clave para evitar más contagios del virus.

Y es que, aunque los últimos meses del año sean una época habitual para el aumento de casos de Covid, gripe o VRS, desde hace una semana, explica Jimeno, han empezado “a notar más el aumento de las enfermedades respiratorias típicas”. Como aseguraba Rubén Corral, presentador del programa, “todo se junta” y “tenemos afecciones muy variadas”. Entre ellas, la gripe, COVID y virus respiratorio sincital. Pero, ¿en qué se diferencia cada una?









Diferencias entre gripe a, Covid y VRS



La gripe, explica Jimeno, es vieja conocida: “Todos sabemos que tiene ese malestar general, agotamiento, fiebre, tos, estornudo... Pero, sobre todo, el cuadro de malestar general”, señala. El Covid, por su parte, es parecido al virus de la gripe en cuanto a síntomas. Las variantes que tenemos ahora afortunadamente, aunque es más contagiosa, no provoca tantos ingresos graves.

“Luego, el VRS es un virus que afecta sobre todo a pequeños y personas más mayores, mayores de 80, que son os que tienen más problemas con el sistema inmunitario”, aclara la doctora. Ahora bien, la gripe A es la que está predominando pero, ¿por qué? Jimeno recuerda que está incluida en las vacunas que nos hemos puesto este año. “No es que sea más grave, es que podemos identificarla fácilmente”.









Qué hacer si damos positivo en un test de gripe



Otro tema sobre el que ha querido hablar en La Linterna la médico de familia ha sido qué hacemos en el caso de que se presenten los primeros síntomas, ya sea fiebre, tos o duelan las articulaciones... “Lo que podemos hacer es el diagnóstico, tenemos los test a nuestro alcance en la farmacia, es una de las cosas buenas que ha dejado la pandemia”, apunta la doctora en COPE.

El resultado de ese test refleja qué tenemos, si es el virus del Covid o la gripe y, eso sí, recomienda Jimeno que, antes que nada, “tenemos que usar las mascarillas, porque el que se la tiene que poner es el que está enfermo para no infectar al resto de las personas”, explica. Además, comenta, “podemos usar el lavado de manos que es barato y tremendamente útil”.









El medicamento que no deberías tomar



No obstante, hay una cosa “muy importante, que no debemos olvidar”, advierte Jimeno. Y es que, tras la aparición de los síntomas, suele haber un error común: tomar antibióticos, algo que desaconseja la experta en La Linterna: “para la gripe no hay que tomar antibiótico, no hay que hacer un mal uso del antibiótico”.

Eso sí, matiza que sólo en los casos en los que estemos peor y estemos en grupos de riesgo (ya sean patologías previas o por franjas de edad) “debemos acudir a nuestro médico de familia”, concluye.