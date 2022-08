María, la misionera española que volverá a Kiev cuando concluya la ofensiva: "Las guerras no son eternas"

A finales de enero, el director de 'La Linterna' tuvo la oportunidad de visitar la Casa de los Niños de Kiev, poco antes de que comenzara la invasión rusa de Ucrania. Allí, las hermanas María Jesús, Antonia y María enseñaban a los niños a comunicarse, romper el hielo y el silencio.

Seis meses después, las cosas han cambiado. Todos los niños y las tres misioneras tuvieron que huir de allí. Expósito ha podido hablar con María, quien ha asegurado este miércoles en 'La Linterna' que siguen en contacto con la gente de allí. "Unos días estamos mejor, otros peor, pero todos bien en general", ha subrayado y ha lamentado que los niños que antes estaban en la casa están ahora "dispersos". No obstante, "seguimos manteniendo relación con todos".

"Es difícil para todo el mundo. Nosotras que hemos vivido con los niños, los medios permiten una cercanía, compartir, entonces entiendo que soy una privilegiada en el sentido de ver la humanidad de esta guerra", ha dicho sobre cómo vivió ella el inicio de la guerra. Un conflicto pese al que tiene intención de volver en algún momento y de nuevo a Kiev. "Las guerras no son eternas. La vida continúa y la vida se impone", ha agregado. Además, ha mencionado, emocionada, que su casa en la capital ucraniana no ha sido alcanzada por ninguna bomba. "Mira las rosas que hay en nuestra casa, no la ha tocado ninguna bomba y no sabemos cómo ni por qué".