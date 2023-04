Marga Prohens, en COPE: "No admito que Irene Montero me hable de falta de empatía con las mujeres"

La presidenta del PP de Baleares y candidata en las próximas elecciones del 28 de mayo, Marga Prohens, ha pasado este martes por los micrófonos de La Linterna, donde ha respondido a la ministra de Igualdad, Irene Montero, después de que esta le afease su comentario de las camas elevables para las kellys. Mientras la líder de la oposición balear aseguraba que la propuesta era “la mayor tontería en política turística”, la ministra le afeaba “falta de empatía”.

“Lo que no admito es que una ministra como Irene Montero me hable de falta de empatía con las mujeres, con la que yo he debatido mucho y que sigue defendiendo y bloqueando la Ley del Sólo Sí es Sí, que no sabe qué va pasar con la Ley Trans y la violencia de género, y que no se inmuta cuando monstruos salen a la calle gracias a su ley”, señalaba Prohens a Expósito en La Linterna.









Además, Prohens ha querido explicar sus palabras en COPE: “Yo dije lo que dije y lo mantengo, cuando hablamos de camareras de piso su problema es la carga de trabajo y el reconocimiento de las enfermedades, la petición de jubilación anticipada, ellas han llegado a decir que esas camas elevables no son el foco principal del problema”.





Los datos de Sanidad en Baleares



La presidenta del PP balear criticaba que la sanidad de las islas ostenta las peores cifras de toda España, “20.000 personas más que hace 8 años esperando cita con un especialistas, en Ibiza no hay oncólogos y sus enfermos de cáncer son atendidos por médicos que se desplazan o por teléfono”, destaca. También ha hablado Prohens del precio del alquiler de la vivienda, del que asegura que “ha subido un 60% y la compra el 80%. Esto pasaba antes en Palma pero se ha contagiado a los pueblos y la solución del gobierno de izquierda es más intervención, con cero resultados”.









Y es que la candidata popular ha participado en los últimos meses en varios encontronazos dialécticos con la ministra de Igualdad, a raíz de las principales leyes aprobadas por el ala de Podemos del Gobierno. “Yo fui de los que venía advirtiendo de lo que iba a pasar con la Ley del 'Sólo sí es sí', sólo en Baleares 47 agresores sexuales beneficiados. También advertimos de la Ley Trans, y ya hay medios que sacan un caso de violencia de género a la baja. Estamos esperando las famosas enmiendas que están pactando entre ellos, pero la realidad es que necesitaban sacar un conejo de la chistera para el 28M pero sigue sin reformarse y, como dice PAM, eso no va a evitar que se rebajen las penas”.