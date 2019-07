Manuel Mariscal (Vox) se lleva un 'Zas' por insultar a Rivera y echarle la culpa a un becario

Este miércoles en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al responsable de comunicación de Vox, Manuel Mariscal. Ciudadanos ha decidido que no tiene nada de qué hablar con Vox porque quien le pide el apoyo para gobernar es el PP. Y Vox no quiere firmar sólo un acuerdo con quien le pide el apoyo, que es el PP, sino que también quiere que lo firme Ciudadanos. “Como el partido de Rivera no quiere ni verlos en pintura, los de Abascal están muy enfadados, porque creen que son unos apestados” remarca Herrero.

Vox publicó este tweet, dirigido al secretario de organización de Rivera: "Dile al acojonado y sinvergüenza de tu jefe que se deje de cordones sanitarios, de lamerle el culo a Macron y que os permita sentaros en una mesa y llegar a acuerdos como gente normal".

El colmo de la jeta. Dile al acojonado y sinvergüenza de tu jefe que se deje de cordones sanitarios, de lamerle el culo a Macron y que os permita sentaros en una mesa y llegar a acuerdos como gente normal. Y si no, pactad con el PSOE, que es lo queréis. https://t.co/UcBaS4a9MG — VOX ���� (@vox_es) 3 de julio de 2019

“Vamos a ver, Manuel, chatín. Lo llamativo no es que califiquéis a Rivera de ‘acojonado’ y ‘sinvergüenza’, sino que para vosotros eso es lo propio de ‘gente normal’. Igual es para hacérselo mirar. Pero supongo que esto es lo que llamáis ‘hablar sin complejos’ o ser ‘políticamente incorrectos’. En mi pueblo, que es el de la Reconquista, esto se llama de otra forma. Me da que con declaraciones como ésta estáis dando razones para que Ciudadanos no os toque ni con un palo” atiza el colaborador de COPE.

“Ustedes pensarán que fue un calentón, que no son tan macarras, y que habrán pedido perdón. Pues va a ser que no. La gente normal y sin complejos, según Vox, no sólo no se disculpa sino que se reafirma … y hasta amenaza. Así que unas cuantas horas después publican esta perla: "No es fácil aguantar callados el desprecio de Ciudadanos a nuestros votantes y las mentiras a los suyos. No podemos garantizar que si Ciudadanos se empeña en dar los gobiernos al PSOE, esto no vuelva a suceder". Pero escuchen lo más grande. Vuelvo a abrir comillas: “Nuestro CM de verano, aunque tenga razón, debe vigilar el lenguaje”. Comunnity Manager… ¿de verano?”.

“Lo rudo y simple marca tendencia esta temporada. Vox ofrece una propuesta básica, muy básica. Para gente sin complejos, esta firma renuncia a la sofisticación con un estilismo que incorpora el insulto y algún guiño a la zafiedad. Una apuesta arriesgada para unos tiempos frenéticos en los que parece que no queda tiempo para pensar” concluye Julio César Herrero.

Así que, por “insultar al líder de Ciudadanos”, por “no disculparse y amenazar con volver a hacerlo”, y por “echar la culpa a un becario”, el responsable de Comunicación de Vox, Manuel Mariscal, se lleva un … ¡Zas! ¡En toda la boca!