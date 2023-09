Manolo Lama confiesa cuál es el gol que más le ha emocionado narrar: "No es el de Iniesta"

Más de cuarenta años a sus espaldas frente al micrófono, infinitas narraciones de distintos partidos, Juegos Olímpicos o cualquier otro evento deportivo, y, todos ellos, hechos con la misma emoción. Por supuesto, hablamos de Manolo Lama, que está de enhorabuena junto a sus compañeros de deportes y líderes, Pepe Domingo Castaño, Paco González y Juanma Castaño. Y es que han decidido contar sus mejores anécdotas y secretos mejor guardados en un libro: El Gran Libro de Tiempo de Juego.

Y ahí, cómo no, estos cuatro periodistas y comunicadores desvelan cómo empezaron a amar la radio deportiva, cómo fueron sus inicios, y aquellas anécdotas entre vestuarios y cuando se apaga el piloto rojo que nunca se han atrevido a contar. Por eso, aquí en La Linterna hemos podido hablar con los tres, que nos hacían un pequeño spoiler de lo quevamos a encontrar en su nuevo libro.

Por eso, no hemos podido pasar por alto lo que nos ha desvelado Manolo Lama en exclusiva, acerca del gol que más le ha emocionado narrar a lo largo de su larga carrera. Y no, nada tiene que ver con el que nos dio nuestro único Mundial, el de Iniesta. Aquí mismo puedes escuchar cuál es el gol más emocionante de su carrera:

"Parecía que lo metía yo" llegaba a expresar entre risas el comunicador, que no podía evitar volver a emocionarse después de contarlo. Y es que dice que hay algo que nos pasa a los españoles aunque no nos guste el deporte: estar pendiente de cualquier español que compita en algo.

"De repente nos interesa el bádminton, el piragüismo, estamos educados a que un español compite para ganar algo, ahí estamos todos" decía, mientras afirmaba que, efectivamente, su momento favorito del deporte es cuando llegan los Juegos Olímpicos.

Lo que hubo tras la colleja de Rajoy a su hijo en 'Tiempo de Juego'

Era en 2015 cuando el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy llegaba a 'Tiempo de Juego' con su hijo para una entrevista. Una de lo más distendida y, sobre todo, sincera, porque cuando Paco González le preguntaba a su pequeñoqué le parecían sus comentarios (y los de Manolo Lama) en el FIFA.

Él, que era solo un niño, confesaba que le parecían "bastante mejorables, por no decir una basura", desatando las carcajadas de los comunicadores. Así pues, avergonzado, el presidente le daba una pequeña colleja a su hijo, mientras Lama le decía que no pensaba votar a su padre.

Entre risas, todos salieron de ese momento tan divertido, aunque, hasta ahora, no hemos sabido que Mariano Rajoy llamó a Manolo Lama al día siguiente. "Mariano Rajoy me llamó para pedirme disculpas, y le dije que eso que habían dicho sus hijos, lo decían los míos" explicaba entre risas.

Tanto, que ha confesado que sus hijos jugaban al FIFA con el volumen bajado, para no tener que escuchar la voz de su padre. "Me decían que me tenían muy oído...Y los amigos le pedían que lo narrase en directo" expresaba.

Y es que, aunque esas narraciones las tenía más preparadas, reconoce que no suele escribir nada cuando se trata de narrar un partido. "Expresamos lo que nos sale, hay veces que te contienes, y aun con eso digo auténticas barbaridades. No llevo nada preparado, lo improviso y trato de lanzar lo que creo que está pensando mucha gente" explicaba.