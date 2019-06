Maduro se lleva un 'Zas' por utilizar políticamente la muerte de niños en Venezuela

Este miércoles en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. “Él sí es el ejemplo del mejor manual de resistencia, y no otros. Lleva seis años destrozando un país, y lo que hay dentro… Y aguanta. Quienes no aguantan son los niños; los que están enfermos” le define el periodista. En menos de una semana han muerto seis en un hospital infantil del país; cuatro de ellos, esperando un trasplante de médula. Los otros dos, por otras dolencias.

“El tipo del chándal alcanzó el viernes pasado el mayor grado de indecencia imaginable. Porque hay que ser muy miserable para decir lo que dijo”. Maduro culpó de lo ocurrido al bloqueo económico impuesto por Donald Trump, que impide que los bancos acepten el dinero de la petrolera PdVSA con la que se financian los tratamientos, concretamente en Italia.

“Vamos a ver, Nicolás. Debes diez millones de euros a doce hospitales italianos que vienen tratando a enfermos venezolanos en los últimos años. Y tienes razón en algo. La entidad portugesa Novo Banco, donde tienes el dinero, no lo envía a los hospitales para no incurrir en las sanciones del gobierno norteamericano” le atiza Julio César Herrero.

“Has alcanzado un grado de indecencia inimaginable. Hay que ser muy miserable para utilizar políticamente las muertes de unos críos. Y más aún, mintiendo. Mira. El problema no es sólo que los niños no hayan podido ir a Italia. Es que el hospital Juan Manuel de los Ríos no tiene antibióticos, ni los medicamentos más básicos, ni aire acondicionado. Y eso no tiene que ver con el pago de la deuda a los hospitales italianos”.

“El problema tampoco es que no tengas dinero por culpa del bloqueo económico. Hace unos días destinaste 50 millones de euros a la compra de materia prima para la fabricación de uniformes militares, y casi otros siete producir subfusiles”.

“El problema no es que no tengas más opciones para salvar la vida de los niños enfermos en tu país. Han tenido que morir seis niños en una semana para que te vieras obligado a anunciar que hay otros cuatro que tendrán la fortuna de ser trasladados a Cuba para someterse a un trasplante. O sea, que sí hay solución” concluye el colaborador de La Linterna.

Así que, por ser “el responsable político de la muerte de seis niños en tan solo una semana”, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se lleva un… ¡Zas! ¡En toda la boca!