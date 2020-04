D. Luis Argüello nos invita a plantear "cómo organizamos nuestra vida para cuidar a los que nos la han dado"

Don Luis Argüello es el Secretario General de la Conferencia Episcopal Española y cada vez que pasa por los micrófonos de COPE supone una ocasión especial. Más si cabe lo ha sido en esta tarde de miércoles cuando Ángel Expósito ha querido recordad unas declaraciones de Monseñor Argüello sobre las que después han estado charlando. En el corte escogido por Expósito escuchábamos la siguiente reflexión: "El cuidado de los ancianos, los niños y la despedida de los difuntos marcan a una civilización". Sobre estas palbaras y mucho más, han hablado ambos en un ambiente de intimidad y recuerdo de todas las víctimas que llevamos acumuladas por la brutal pandemia del coronavirus.

¿Les hemos fallado a nuestros mayores?

Esta era la pregunta que Ángel Expósito planteaba a Don Luis, a lo que este respondía que "por lo menos hay un interrogante". "Ahora ha llegado este momento, este drama tremendo de la cantidad de ancianos fallecidos en las residencias", recordaba Monseñor Argüello. Y es que el cuidado de nuestros mayores ha sido uno de los temas sobre los que ha pivotado la conversación. "En el origen mismo de lo que es el cultivo de lo humano ha estado el cuidado de los mayores, el reconocimiento al don y la sabiduría recibidas", afirmaba Argüello.

Ángel Expósito, al hilo de la conversación, quería recordar a la compañera de COPE Eva Revenga, quien "ha sufrido mucho por casa esta enfermedad". Eva le escribió un mensaje a Expósito que el presentador de 'La Linterna' ha querido recuperar: "Este maldito virus nos ha cambiado la vida, peor también la muerte, qué horror los que hemos pasado este trance no poderles despedir".

Don Luis Argüello ponía precisamente el foco en esta terrible realidad, la de no poderse despedir de quienes nos han dejado a lo largo de esta crisis. "Es verdad, es lo que más me esta llegando", afirmaba Argüello, tras lo que quería mantener en el recuerdo a aquellos que "no han podido tener esa posibilidad de alguien cercano en el momento de la muerte, no solo por el coronavirus".

Un mensaje para los mayores

Expósito le pregunta a Don Luis por un mensaje para los mayores y este contesta: "Soy cura, el que me sale del corazón es decir que nadie está solo. Dios quiere estar con nosotros. Desde el punto de vista social, destacar este grito al que tú quieres dar voz en el programa: podemos hacerles llegar que nos queremos preguntar qué estamos haciendo", reflexionaba.

Pero a lo largo de la charla mantenida con Expósito, el Secretario General de la Conferencia Episcopal Española se acordaba de su padre: "Tiene 99 años, está en casa y le cuida mi hermana". Don Luis aseguraba que el tema del coronavirus le toca de lleno y ha querido decir que "no hablamos de un solo tema, todos tenemos rostros, vecinos, familiares o conocidos. Tenemos que repensar cómo está organizada nuestra propia sociedad, este es el corazón de lo verdaderamente político", resumía.

Un mensaje para los hijos de los mayores

Finalmente, Expósito le pedía un mensaje para los hijos de esos mayores que tanto padecen la crisis. Argüello invitaba a todos a plantear "cómo estamos organizando nuestra vida a la hora de cuidar a las personas que nos la han dado. Son las nuevas generaciones las que pueden organizarlo en la nueva sociedad, es el paradigma tecnocrático, que tanto le gusta al Papa Francisco", recordaba.

"A veces despreciamos el saber verdaderamente sapiencial, la sabiduría de la vida, que nuestros padres o abuelos nos pueden dar. Por último se refería a "la ternura que de nosotros ha de brotar a la hora de cuidar a estas personas con rostros y nombres".