La lucha de Jimena contra el cáncer

Hay ocasiones que cuando nos diagnostican una enfermedad el mundo se nos cae encima. Si ese diagnóstico lo recibe un hijo, la situación es aún más dolorosa como la pequeña Jimena, una niña que hace tres años fue diagnosticada de un osteosarcoma.

Estamos hablando de un tipo de cáncer que afecta a los huesos y es muy común en críos y adolescentes.. Es un tumor se desarrolla en las células de los huesos de las piernas fundamentalmente el fémur y la tibia y en los huesos de los brazos como el húmero. Si recibir un tratamiento contra el cáncer ya supone un trastorno enorme para una familia imagínate tener que hacerlo no sólo lejos de tu ciudad sino en otra comunidad autónoma.

CEDIDA CINFA

CINFA lleva años manteniendo el compromiso de hacer la salud accesible para todos, trabajando por y para el paciente. Un compromiso que se plasma también en iniciativas como La Voz del Paciente, con la que visibiliza y apoya la labor fundamental de las asociaciones de pacientes españolas. Gracias a CINFA conocemos historias como las de la pequeña Jimena de 6 años. Ella y su familia vivían en Gran Canaria, pero para recibir el tratamiento contra el cáncer tuvieron que venir a Madrid para someterse a una protonterapia, un tipo de radioterapia específica.

un grupo de familias unieron fuerzas

Gustavo es el padre de la pequeña Jimena y encontró gran parte de la solución a sus problemas gracias a la Asociación Pequeño Valiente, una entidad que surgió cuando un grupo de familias canarias unieron sus fuerzas para luchar contra el cáncer infantil... Pequeño Valiente ofrece el apoyo necesario a los menores y a sus familias, intentando mejorar su calidad de vida en todo momento como nos explica José Jerez, presidente de la entidad y padre de dos niños con cáncer. "Hicimos un juramento cuatro madres y un padre, que lo que nos pasó a nosotros no les pasara a ningún otro niño", afirma Jerez.

CEDIDA CINFA

Desde Pequeño Valiente asumen el compromiso de seguir esforzándose para continuar ayudando a quien lo necesite... La tarea que tienen por delante es inmensa: difundir el cáncer infantil, ofrecer atención social y psicológica, facilitar la integración educativa, gestionar y proporcionar ayudas económicas tan necesarias para traslados por motivos médicos… Esto es realmente importante porque aquellas familias que lo necesitan pueden acceder a un alojamiento lejos de su domicilio. "Tenemos pisos de acogida en Madrid y Barcelona para familias canarias que trasladan allí y también una trabajadora canaria que está en Península apoyando a las familias canarias", asegura el Presidente de Pequeño Valiente.

Esta asociación quiere humanizar el entorno hospitalario porque no todos los niños en septiembre vuelven al cole, ni todos tienen vacaciones... La normalidad para algunos pequeños transcurre entre salas del hospital. Por eso, Pequeño Valiente se encarga de facilitar todas las gestiones a las familias.. Algo que para Gustavo, el padre de Jimena, es fundamental.

jimena una "pequeña valiente" o "gran guerrera"

Jimena desde el primer diagnóstico, su lucha contra el cáncer, se ha convertido en una lección de vida, un ejemplo de coraje y determinación.

Estos pequeños héroes, como Jimena, encuentran un espacio para crecer y para sanar en la asociación Pequeños Valientes... Y es que en este viaje tan duro que supone tener cáncer ellos no están solos. La pequeña no deja indiferente a nadie, es capaz de enfrentarse a cualquier obstáculo, siempre con una sonrisa y nunca pierde el humor: "A mí me gustaba veterinaria y maestra, pero puedo hacer a la misma vez veterinaria y actriz siendo doctora de animales", asegura la niña de 6 años.