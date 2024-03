Los Secretos, con Expósito: “Una canción no entiende de sesgos sexuales o raciales, es lo más libre que hay”

Cuando Ángel Expósito supo que Los Secretos tendrían su musical, se preguntó qué les quedaba por compartir con el público. El comunicador de COPE ya estuvo en la casa de Álvaro, donde el grupo ensaya y perfecciona a los temas nuevos. La banda se acercó a La Linterna, donde presentó su emotiva biografía, 'Siempre hay un precio'. También Expósito ha charlado con Álvaro, Ramón, Jesús, Juanjo y Santiago de su documental 'Una vida a tu lado'.

Ahora, la banda presenta el musical 'A tu lado'. Para el cantante de la banda, Álvaro Urquijo, esta obra supone “salir de la zona de confort”. “Una pequeña decepción, tal vez es cuando te curras mucho un disco y que no suena como sonaba antes, que no tiene mucha trascendencia, y cuando estás sujeto a unos éxitos que te han dado todo, enfocarlo de otra manera es un reto que me ha cautivado desde el primer momento”. Eso sí, otra cosa es que el artista estuviese “muertito de miedo”, como reconoce en COPE entre risas.

Cuando nace 'A tu lado'

La idea del musical nace, en el fondo, hace 5 años, cuando la banda se encuentra homenajeando el aniversario de la muerte de Enrique Urquijo. “En una rueda de prensa vi la desinformación que había, flipé, que sí era de la familia de los marqueses. Algo que contestamos ya en los 80 y me dijeron que era la hemeroteca. Sabía que había que recopilar datos para el futuro, para que la gente supiese nuestra historia. De ahí nace un libre, de ahí el documental y llegamos a este punto”, confiesa Álvaro, cantante actual de Los Secretos y hermano de Enrique.

El actor que da vida precisamente a Enrique es Javier Orá, un joven intérprete de 26 años que reconoce a Expósito que al principio pensó que no tenía ni idea sobre Los Secretos, al menos hasta que se paró a escucharlos. “Cuando me puse las canciones, me di cuenta de que me sabía muchas por mis padres”.

Álvaro Urquijo: “Pocas bandas tienen nuestra historia”

“Ya sabemos lo que es grabar disco, una orquesta sinfónica, una gira, ahora tocaba hacer que no tenía ni idea”, cuenta el grupo al director de La Linterna. Además, subraya Urquijo que “pocas bandas en este país tienen la historia que tenemos nosotros”. “Por desgracia nos han pasado muchas cosas malas, pero es una historia de superación en la que nos hemos identificado porque es verdad. Es una historia cierta. Es un poco un acto terapéutico, sí, de decir que fui yo el que hizo eso y estoy aquí ahora. Joder”, pone en valor.

Sobre cómo se ha abordado y se ha contado la muerte de Enrique, el director del musical, Víctor Conde, aclara que ha sido “con mucho respeto, pero también no haciendo un drama no debe de haberlo”. “Contando un capítulo del grupo, sabiendo que es necesario contarlo para entender la situación actual del grupo”. Reconocen que es el momento más emotivo de la obra.

“Yo siempre lo he dicho y lo pienso, ahora que está tan en cuestión la libertad y cuidado como se dicen las cosas, precisamente en la música, cuando pones una canción no entiende de sesgos sexuales o raciales, nadie puede decirte si te gusta o no, te evoca a un momento de tu vida, es lo más libre que hay”.