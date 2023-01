Los pros y contras de comprar una vivienda de segunda mano o de obra nueva: "Tiene un hándicap"

Hoy, los comunicadores de COPE están recorriendo España para analizar el mercado inmobiliario e intentando buscar respuestas sobre esta cuestión que nos afecta a todos. Comprar una vivienda nos cuesta de media más de un 12 % que antes de la pandemia. 2022 se ha cerrado con un repunte del 8,1, el mayor interanual desde 2019. La vivienda no va a bajar en 2023, aunque algunos apuntan que comienza a desacelerarse la subida. En cuanto al alquiler, es un 7,5 % más caro. Los alquileres rozan máximos desde el 2007 y para el 2023 alquiler no será más barato.

José Manuel Martínez Plaza, subdirector general y director de Residencial de Olivares Consultores, ha analizado en ‘La Linterna’ de COPE cómo se encuentra el mercado inmobiliario: “La subida de los tipos de interés y el acceso a hipotecas no han frenado las ventas, pero ha ralentizado las decisiones de compra. La demanda se mantiene fuerte y constante. Se espera que, aunque haya una pequeña subida del Euríbor, el 2023 va a tender a estabilizarse. Tenemos que valorar que lo que teníamos anteriormente era artificial. Los profesionales tenemos que hacer ver al cliente que una hipoteca es a 30 años. En el mercado de segunda mano se pide menos financiación o compran con fondos propios, por lo que nos les afecta la subida del Euríbor. En obra nueva tenemos que ver que la consolidación del proyecto es a dos, tres y hasta cuatro años”.

¿El cliente tiene confianza o tiene incertidumbre?: “Pesa más la demanda que sigue estando fuerte. El sector está consolidado, aunque es cierto que la incertidumbre de la guerra, la subida de costes… estrecha el mercado, pero sigue habiendo demanda. La oferta ha bajado y la demanda se mantiene, lo que hace es que las viviendas no van a bajar, pero se va a estabilizar”. Aquí el principal problema radica en que los jóvenes o determinadas rentas, por ejemplo, se quedan fuera del mercado: “El sector privado no puede dar solución a este problema, aquí es donde tiene que entrar la Administración. Hay que potenciar las viviendas de protección públicas, potenciar ayudas… el primer acceso a la vivienda es muy complicado en la actualidad”.

Audio





Vivienda de obra nueva y de segunda mano

José Manuel explica cómo se encuentra el mercado de obra nueva: “Es un mercado saneado y robusto. Los problemas vienen porque hay una falta de suelo en las principales capitales de España muy importante, además de la subida de los costes de construcción, lo que hace inviable los proyectos”. En cuando a la vivienda de segunda mano, “son compradores completamente diferentes. El comprador de segunda mano quiere una disponibilidad inmediata, les gusta el centro de las ciudades, viviendas más grandes, favorece la reforma de la vivienda… pero tiene un hándicap y es que necesitas tener ahorrado un 20 o 30 % del precio de la vivienda. En el caso de obra nueva es un cliente que lo va pagando a lo largo de dos o tres años, busca zonas de expansión, piscina… son dos clientes diferenciados”.

Las claves para buscar asesoramiento a la hora de pedir tu hipoteca

¿Qué hacer a la hora de pedir una hipoteca? ¿Cuáles deben ser los primeros pasos? José Manuel aconseja ponerse en manos de un profesional: “La compra de la vivienda es la compra más importante que una persona va a tener en su vida. Es necesario un profesional referente en el mercado, con experiencia local y con una cartera de propiedades importantes, que sepa recoger tus gustos para ofrecerte el producto más adecuado, tanto la vivienda como el producto financiero”.

Para terminar, José Manuel Martínez apunta que “los tipos de interés, que es lo que está distorsionando la situación, a lo largo de 2023 se van a ir consolidando. Además, un préstamo hipotecario a 30 años con una subida ahora y una bajada después no es reseñable. También las entidades financieras están ayudando a que esto sea menos duro con hipotecas y productos que antes no existían o no se utilizaban”.