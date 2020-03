Los profesores analizan el efecto del coronavirus sobre la EVAU: "Tendremos que adaptar los tiempos"

Recogemos opiniones, en este caso de profesores. Por los micrófonos de 'La Linterna' de COPE ha pasado Andrés Cebrián, presidente de ANPE Madrid, recordamos el sindicato de docentes en toda España.

Los profesores han cogido la noticia por sorpresa, porque no esperaban que se desarrollase de una manera tan rápida, en cuestión de una sola tarde. No obstante, respaldan la medida pues "esto no es una cuestión opinable y hay que confiar en las autoridades sanitarias”, asegura el presidente del sindicato de docentes.

Respecto al tema de los sueldos y cómo puede afectar este "parón" de quince días en los centros educativos, Andrés Cebrián, centrándose solamente en la enseñanza pública ha asegurado lo siguiente: "no tendría por qué afectar a los contratos del profesorado, tanto de los funcionarios como del profesorado interino, aunque sí podría perjudicar a empresas externas que tuviesen contratadas actividades complementarias con un colegio, como excursiones", afirma Cebrián.

Respecto a la EBAU y la selectividad ¿Qué ocurrirá con el temario? Por el momento, tendrán que verlo aunque tendrán que hacer adaptaciones y programaciones de los tiempos aunque es pronto. Conforme vaya evolucionando todo, irán viendo como se irá desarrollando así como la estrategia a seguir.

Cuando hay un virus es real que se propaga más rápido en un colegio ya que los niños se están inmunizando y les viene hasta bien, pero no tanto a los adultos. En estos casos es más peligroso.

En esta situación es esencial la salud tanto del alumnado como del profesorado y de toda la comunidad educativa, todo lo demás es secundario. Veremos como va evolucionando todo.