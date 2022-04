Lorenzo Caprile, 'Tras el telón': su último proyecto como figurinista, anécdotas y 'Maestros de la Costura'

Un buen libreto, el director, los actores, el iluminador... es imposible establecer cuál es ellos es irremplazable en un montaje teatral. Sobre el escenario conviven todas estas artes. Esta noche descubrimos el camino que recorre un personaje desde que nace en el corazón del autor hasta que recibe el aplauso.

El momento mágico en el que el figurinista lo hace real ante los ojos del espectador. Encendemos 'La Linterna', tras el telón, en el Centro de Arte de Alcobendas de Madrid. El protagonista de este rato es el diseñador Lorenzo Caprile. El comisario de la misma es su gran amigo José Luis Massó. Con ellos hemos charlado un ratito.









Así, recorremos la exposición 'Tras el Telón', una muestra con algunos de los grandes diseños para el teatro, ópera, televisión... de Lorenzo Caprile.

José Luis Massó ha adelantado que, tras el telón, "veremos una faceta de Caprile como figurinista para cine, televisión, alfombra roja... esa parte que la gente no conoce tanto de Lorenzo".

El modista, por otra parte, cuenta que "mi primer trabajo como figurinista se produjo en el año 1993". Una aventura profesional que compartiría con profesionales de la talla de Cayetana Guillén Cuervo.

Sobre el proceso que se pone en marcha una vez que recibe la llamada de un director de escena, indica que lo primero que hay que hacer es leer el texto y "antes y después tener una conversación con el director. Es fundamental entender qué es lo que quiere". En un montaje clásico, "¿cabe la imaginación? ¿te puedes saltar el rigor de la historia", se pregunta Expósito.

La respuesta es sí. En palabras de Caprile, "sería imposible que todos los actores se vistiesen todas las noches como en el siglo de oro. Hay un ejercicio de imaginación para adaptar esa estética y esas imágenes a algo práctico que se pueda vestir noche a noche y se pueda mantener". Por supuesto, en la combinación de colores, en los materiales... tienen cierto margen.

"La labor del figurinista es dar una coherencia a ese grupo de prendas"

"La labor del figurinista es dar una coherencia a ese grupo de prendas"

En 'El Perro del Hortelano', que se presenta en Almagro 2011, llega a diseñar hasta 30 trajes para esa obra aunque no ha sido su récord. "La obra en la que más vestidos he tenido que emplear ha sido para el musical 'El Médico', recuerda Lorenzo Caprile. Ahí, precisa, la palabra 'diseñar' no es exacta. "Cuando son producciones tan grandes, lo que normalmente se hace es recurrir a las casas de vestuario y ahí cogemos un poco de allí y un poco de allá. La labor del figurinista es dar una coherencia a ese grupo de prendas".









Massó también ha hablado sobre el denominador común que tienen las prendas del diseñador. "Crea ropa para trabajar y eso nos ayuda mucho. Sabe que el actor tiene que sudar y tiene que estar viviendo con ese traje un año. Él prefiere sacrificar un tejido a favor de un espectáculo siempre y cuando funcione. Y eso es un espectáculo".

El trabajo que hizo Caprile en 'Don Gil de las Calzas Verdes', supuso para él "muchos recuerdos. Fue mi primera colaboración con José Luis Massó y Eduardo Vasco que en ese momento era director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y es un montaje que ha pasado a la historia". Sobre el vestuario de esta obra, cuenta Massó, "Caprile se presentó sin ningún tipo de protocolo. Presentó su portfolio por correo y diciendo que quería una entrevista. Y el director me dijo: 'creo que nos ha llegado el portfolio de un fotógrafo del 'Hola'. Y nos presentó un proyecto fabuloso.

El diseñador se identifica por su 'rojo Caprile' que cree que ya se le asoció en 2004 con el traje que Doña Letizia lució en Copenhague. "Se ha quedado como parte de mi taller y de mi estilo". Caprile creó hasta el vestido de novia que llevaba la actriz Clara Lago en 'Ocho Apellidos Vascos'. "La figurinista me llamó desesperada pidiendo un traje de novia. Al día siguiente vino con la actriz y fíjate. Al final se convirtió en la película del año".

Expósito le pide un paréntesis... y hablan sobre la televisión y 'Maestros de la Costura'. "Mis compañeros y yo estamos muy felices. El programa está ayudando a resucitar antiguas costumbres y perderle miedo a la aguja y la máquina de coser. Que no tengas que ir a que te cobren 30 euros por subirte un bajo", narra Lorenzo Caprile.









'Tras el telón', en el Centro de Arte de Alcobendas hasta el 15 de mayo.