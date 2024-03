López Alegre: "Puigdemont será candidato a presidente de la Generalitat en octubre o noviembre"

Este jueves en 'La Linterna', Ángel Expósito, analiza la situación de Cataluña con el profesor Joan López Alegre. Y es que, según el experto “lo siguiente puede ser el referéndum”. Al mismo tiempo, argumenta su afirmación alegando que la “reactivación del procés” comenzó “con con la reforma de la sedición, que luego continuó cuando los indultaron, que luego vino con el voto de la investidura, que ahora viene con esto”.

El experto destaca el poner el foco en Cataluña porque lo que sucede en allí “afecta a toda España”. Y pone de ejemplo algo que sucedió hace unos días en el Parlamento catalán. Básicamente, señala que entró “una iniciativa legislativa popular” con la finalidad de que “para que Cataluña declarara su secesión unilateral”. López Alegre asegura que Puigdemont y el independentismo, “se sienten impunes”. Y por ello, sostiene que van a convocar un tercer referéndum, algo que deja a Puigdemont como un “claro triunfador”.









En cuanto a “la gente de Sumar y los comunes”, el profesor sostiene que “habían hecho bandera de la anticorrupción y del antipuyolismo y tal, y ahora son unos esbirros del puyolismo más absoluto.” Mayte Alcaraz le ha preguntado a López Alegre en el programa “si una cuestión perjudicial puede impedir que se aplique la ley de amnistía, Por ejemplo, para Puigdemont.” Por lo que ella duda de que el político catalán pueda estar libre de todo juicio y de todo propósito.





Puigdemont y las elecciones catalanas

Asimismo, el experto ha explicado que Puigdemont huyó a Bruselas y “los miembros de su gobierno se enteraron al día siguiente por la prensa” por lo que le tacha de “cobarde”. Y también, aclara que “si no tiene muy claro que no va a ser detenido, no va a pisar España” como hizo Clara Ponsatí. No obstante, está convencido “no solo de que es candidato a las europeas” sino de que Puigdemont “va a ser candidato a la presidencia de la Generalitat en las elecciones que van a ser en octubre o en noviembre en Cataluña”.

Ya que, conforme alega Joan, “Aragonés no va a aguantar hasta el mes de enero como él dice que va a aguantar. Y el hundimiento de Esquerra va a ser tal, que la primera fuerza política en Cataluña, si las elecciones fueran hoy, va a ser Junts.” Y es que señala que Junts es la “fuerza que de verdad pone de rodillas al PSOE, pone al Estado español de rodillas”, así es como lo está vendiendo Puigdemont, y añade que “el ánimo de venganza de esta gente va a ser inmenso”.