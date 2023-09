Las cuatro claves del acuerdo por Telefónica: ¿Cómo te afecta si tienes acciones? ¿Por qué ahora?

La Linterna analiza la noticia económica de la semana: la adquisición del 9,9% de Telefónica por parte de la operadora saudí STC. Le ha costado 2.100 millones de euros. En el día después, la compañía española ha rebotado un 0,3% en bolsa tras haber superado, incluso, el 3% en algún momento del día. Los inversores ven positiva esta operación para la empresa que dirige Álvarez-Pallete, que está en Arabia Saudí para reunirse con la cúpula de la operadora árabe tras la sorpresa de ayer.

Una compra inesperada y de la que el Gobierno se enteró en el último instante, como han confirmado hoy. Están tranquilos en Moncloa, pero algunos ministros ya se han lanzado a criticar la operación, como Yolanda Díaz, que ha pedido, a través de las redes sociales, preservar la autonomía estratégica y a proteger el futuro digital de España.

Así se cerró el acuerdo entre STC Group y Telefónica: "Los saudíes quieren diversificar" ¿Qué significa y qué supone la operación entre Telefónica y STC Group? ¿Podría el Gobierno bloquear la operación? Redacción Digital 06 sep 2023 - 18:19

La empresa saudí ha comunicado que la intención de la compra de este casi 10% era amistosa y sin intención de tomar el control de la operadora española. COPE analiza las principales claves para entender la entrada de Saudi Telecom en Telefónica.

Uno: El principal grupo de telecomunicaciones de Arabia Saudí se convierte en el mayor accionista de Telefónica

La periodista y colaboradora del programa, Pilar García de la Granja, aclaraba qué le parece esta operación que convierte a la compañía saudí en el máximo accionista de Telefónica: “Hay que explicar que la compañía saudí no es un fondo saudí, es una empresa pública de telecomunicaciones. Es una competidora de Telefónica que opera en 10 países y que tiene 170 millones de clientes. No estamos hablando de una empresa chiquitita”. Se trata de la operación más importante de una empresa extranjera desde que se fundó Telefónica en 1924.





¿Por qué ha pasado esto ahora? Los expertos apuntan a dos grandes causas: la acción de Telefónica está muy barata porque ha habido un desplome de los precios en los mercados y, por otra parte, “los saudíes han visto que en España hay inestabilidad política”.

Dos: Telefónica, una compañía vinculada a la ciberseguridad de España

Ahora el Gobierno en funciones tiene 3 meses para decidir si avala esta adquisición, ya que se trata Telefónica, una compañía vinculada a Defensa y a la Ciberseguridad del país. “Nadie paga o se gasta 2.100 millones de euros para no hacer nada. El Gobierno tiene que estudiar muy bien la operación porque Telefónica está muy ligada a la ciberseguridad en España a través del ministerio de Defensa y esto implica que una parte muy grande de Telefónica es estratégica para la Nación española y nuestra seguridad”, apunta Pilar.

Tres: Tengo acciones de Telefónica, ¿en qué me afecta?

Hablamos de datos macroeconómicos, pero esta compra está afectando a cientos de miles de inversores minoritarios. Telefónica tiene 1,2 millones de accionistas. Si tienes acciones de la operadora española, te interesa saber qué pasa con esta adquisición por parte del operador saudí.

Eduardo Bolinches, analista de mercados, explica en La Linterna qué supone esta noticia para los inversores minoritarios: “Para ellos es irrelevante. El que compra las 'Matildes', busca el dividendo. Telefónica está ofreciendo casi el 12% de rentabilidad vía dividendos”. El experto señala que con la entrada de Saudi Telecom en Telefónica “no hay ningún cambio, no entran en la dirección de la empresa y se presupone que Telefónica va a seguir con su política de alta remuneración al accionista. Por lo tanto, se puede estar muy tranquilo”.

Sobre las recomendaciones para los accionistas a raíz de este movimiento por parte de los saudíes... ¿Hay que vender, comprar acciones, esperar?: “Desde el punto de vista técnico, la cotización está estable. El gran accionariado, como el BBVA, busca rentabilidad a sus ahorros, a su dinero. Estamos hablando de uno de los grandes exponentes de rentabilidad por dividendo por lo que no hay que vender y a mí me gusta, para el inversor que no quiere riesgos y que quiere vivir de intereses, ir aprovechando las caídas que vaya teniendo este tipo de valores para ir comprando más”, aconseja Eduardo, siempre haciéndolo mirando en el largo plazo.

Cuatro: ¿Ha sido una compra barata?

2.100 millones de euros por el 9,9%. ¿Es barato comprar una empresa española? El analista de mercados sostiene que “en términos históricos es barato. Los máximos históricos de Telefónica están en 32 euros, pero quien haya comprado en estos máximos ha cobrado dividendos, por lo que si hacemos el cálculo nunca ha estado por encima de 10 euros. Aun así, comprar una cosa -que como mucho ha estado a 10 euros- a 3,80 es barato. Se puede aprovechar y hacer una compra parcial y esperar a algún susto de aquí a cierre de año, que creo que lo habrá, para seguir haciendo acopio de este tipo de valores que pagan alta rentabilidad por dividendo”.