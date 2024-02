Las claves para aprender a tolerar la frustración: "Hay que enseñar a entender límites"

En ocasiones hay un sentimiento que puede invadir a las personas y que no se sabe muy bien cómo gestionar. Por ejemplo, cuando se crean expectativas sobre algo, un proyecto, que al final no se llega a cumplir. Este tipo de situaciones pueden generar frustración, y si este sentimiento no es gestionado adecuadamente, puede afectar de forma grave a la salud mental de una persona.

Este martes, en 'La Linterna', el director del programa, Ángel Expósito, habla con María Jesús Borrego, coordinadora de bienestar en un colegio de Madrid y la neuropsicóloga, Aurora García Moreno, para trabajar ese sentimiento tan indeseado para todos.

Por un lado, Borrego ha explicado observando el comportamiento en las aulas, se ha dado cuenta de que los jóvenes se sienten “fatal” con cualquier cosa, “no saben canalizar emociones” y tampoco conocen “cómo enfrentarse a los problemas”. Ella lo atribuye a una falta de decir “voy a por todas”.





Sobre todo, la coordinadora apunta a la sobreprotección del entorno de los jóvenes, pero es que “en la vida no siempre tenemos lo que queremos”, y esto es algo que deben aprender.

"Puede influir en el desarrollo de las actividades diarias"

Las consecuencias directas de no saber gestionar la frustración son “la impotencia y el enfado”, según ha contado Expósito. Asimismo, García Moreno añade que la frustración puede provocar “sufrimiento, que puede influir en el desarrollo de las actividades diarias”, ya que la persona “deja de disfrutar” las actividades que antes le gustaban.

Según la neuropsicóloga, las personas que no toleran este sentimiento pueden desarrollar “ansiedad, e incluso depresión” y en algunos casos pensamientos “muy autodestructivos” con mucha negatividad y sentimiento de culpa.





¿Cómo aprender a manejar la frustración?

Por otro lado, existe una manera de afrontar el problema de la frustración, conforme cuenta García Moreno a través del “aprendizaje que tiene que asentarse desde la infancia”. Adicionalmente, señala que “hay que enseñar a entender límites” los propios y también, los de los demás.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La clave está en cambiar las “exigencias por preferencias” y que “no pasa nada si no se consigue”. Para todo esto, la experta subraya que hay que “analizar con racionalidad” y también, “identificar las emociones que nos provocan determinadas situaciones porque así vamos a aprender a controlarlas”.