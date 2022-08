Las claves para mantener una relación adecuada en pareja durante el verano: "Diálogo, honestidad y empatía"

Guía de pareja para el verano: claves para una buena convivencia. Los manuales llegan en todos los formatos porque los expertos dicen que es la época en la que más se separan las parejas. Un estudio del CGPJ recoge que, en los últimos 10 años y después del verano, las rupturas de pareja se han incrementado un 60% más respecto a otras épocas del año. Como cada martes, hablamos de Salud Mental con nuestra psicóloga Aurora García Moreno.

El motivo por el que peligran las relaciones en verano es el siguiente: "durante las vacaciones, están más horas juntos y se deja de tener ese espacio íntimo que se tiene a lo largo del año. Además, los conflictos que pasaban desapercibidos por el ajetreo y, en la época estival, se tiene más tiempo para estar pendiente de lo que ocurre en la pareja".

La convivencia no es fácil y, para evitar los conflictos que puedan surgir, es importante "el respeto frente al otro y no imponer nuestra opinión. Hay que disfrutar de un estado emocional saludable. Hacer nuevos planes y rectificar aquello que no fue tan bueno en los otros momentos. La clave es que exista equilibrio en cuanto a los planes". Los factores que pueden desencadenar estas peleas son múltiples: falsas expectativas, una percepción errónea de la relación..."muchos de los desencuentros se producen por problemas de comunicación. La inseguridad y la dependencia emocional es causa de conflictos", cuenta García Moreno en 'La Linterna'.

Estas desavenencias pueden afectar en el entorno familiar y hay que tener mucho cuidado. "Son muy destructivas a nivel emocional para los niños. La relación con los padres es la primera relación que se experimente y es probable que se repita porque es la que ellos conocen".

Por eso, es muy importante el diálogo, la honestidad y la empatía. Hay que "ser realistas y no fantasear con unas vacaciones idílicas", concluye la experta.

Con la llegada del fin de las vacaciones hay que gestionar los problemas que surgen durante el verano. "Hay que buscar una serie de soluciones y es aconsejable que, si no lo logran, acudan a un especialista".