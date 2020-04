Julio César Herrero le brinda su aplauso a la hermana Teresa por enseñarnos a descubrir la libertad interior

Este miércoles en 'La Linterna' el aplauso de Julio César Herrero ha sido para la hermana María Teresa. Según ha dicho el periodista, "nos ha faltado tiempo para acudir a psicólogos para que nos cuenten de qué manera hacer frente al confinamiento. Y me parece que igual se nos ha olvidado que, al menos en este asunto, hay especialistas más acreditados para aconsejar como estar solo y cómo evitar que se te vengan abajo las cuatro paredes. Al menos continúan una tradición que arranca en el siglo XIII: los conventos. Se me ocurren pocas personas más adecuadas que los monjes y monjas de clausura para ayudar a sobrellevar estos días. Alguno pensará que ellos están enclaustrados porque quieren. Pues con mayor motivo. El resto lo estamos porque lo necesitamos".

Por eso, la hermana María Teresa, perteneciente a las Carmelitas Descalzas de Cádiz, ha tenido una idea divina: publicar en su blog algunas recomendaciones. Tomen nota. Aprovechen para descubrir la libertad interior: esa no se la puede quitar nadie. Trabajen la concentración y el autoconocimiento: esas cosas para las que nunca tenemos tiempo. No maten el tiempo: empléenlo haciendo cosas que estimulen el buen ánimo. Sean selectivos con la información que reciben de fuera, que les atrape en la desesperación o les haga perder el control. Y vivan el día: no piensen en el mañana.

Por compartir unos consejos para vivir el aislamiento que han funcionado desde hace siglos, creo que la hermana María Teresa se merece un aplauso".