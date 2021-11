José Tomás, dueño de una tienda de vino: "Doy un paso para adelante y dos para atrás"

Hoy La Linterna ha salido a las calles de Madrid para conocer la realidad del pequeño comercio. Allí ha conocido a José Tomás. Él es el propietario de “la vinoteca de brindis”, una tienda en la que vende vinos, cavas, ginebras, cervezas... Nos ha contado como ha subido el precio de absolutamente todo: “Es una barbaridad y además es incesante. Los proveedores se ven obligados a subirte los precios y por ende algún día tendremos que hacerlo nosotros. De momento estamos aguantando. La carne ha subido mucho, el vino está aguantando, pero la materia prima de la alimentación es terrible”.

El futuro para José Tomás y para su tienda de vino es una incógnita: “Hay marcas que ya no están en el mercado, hay ruptura de stock y muchas ginebras consolidadas que ya no llegan. El Brexit ha afectado mucho y hay problemas de distribución. Venimos de una época muy delicada y esto es un golpe tras otro. Das un paso para adelante y dos para atrás. Ahora, parece mentira que haya problemas de abastecimiento”.

Sin lugar a dudas, uno de los aspectos que más está afectando al pequeño comercio es la subida de la luz: “Las subidas son sensibles. Todo requiere de energía. Porcentualmente la luz ha subido un quince o un veinte por ciento. Es una variable que tienes fija y que de repente, se te dispara. Subsistir es de un auténtico mohicano”.

Las pequeñas tiendas de barrio, como la de José Tomás, no pueden competir con las grandes superficies ni con las nuevas formas de comercio: “Los operadores logísticos hacen un daño tremendo al comercio. Hay clientes que vienen, le hacen una foto a una botella y hay programas que les dicen el precio en el que está en determinadas páginas web. No quiero imaginar lo que será esto para comercios de textil. El comercio está en una situación muy delicada, las ayudas son escasas y el que resiste es un auténtico superhéroe”.

Todo sube para el pequeño comercio y se plantean si repercutirlo o no al cliente: “No queda más remedio que repercutirlo. Si los ingresos son los mismos y tienes que pagarles a tus proveedores, no tiene más remedio que repercutir. Hay productos que no tienes más remedio que subirlos”.