José Antonio Gurpegui señala por qué la fiscalía es clave en la tercera imputación de Trump: "Es importante"

José Antonio Gurpegui es catedrático de estudios norteamericanos e investigador en el Instituto Franklin, y analizaba este miércoles la que es la nueva imputación al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en este caso por instigar el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 tras el resultado de las elecciones. Al final han imputado al ex presidente por animar a esa gente que estaba denunciando que robaban las elecciones. Este jueves Trump tiene que comparecer ante el Tribunal, ¿qué puede pasar?

Según Gurpegui, “con Trump todo es siempre arriesgado de predecir” pero, recuerda, “si nos atenemos a los dos anteriores comparecencias, despotricará contra el juez como ha venido haciendo y dirá que es objeto de una caza de brujas y que Estados Unidos es incluso peor que la Alemania nazi”. “Ya ha hecho unas declaraciones en las que decía que han dilatado esta imputación hasta encontrarse dentro de la campaña y que lo hacen para perjudicar su candidatura. Por supuesto dirá que es inocente de todas las acusaciones”, asegura el experto en el país norteamericano.

Una entrada lateral al Juzgado E. Barrett Prettyman de Estados Unidos / EFE









¿Volverá a ser presidente?



Es la tercera imputación de Trump: por un lado tiene una acusación por llevarse documentos del FBI a su casa; luego tiene la cuestión de los abusos contra la modelo, que denunció hace tiempo; y ahora está esta otra. Con todo este curriculum, ¿puede optar a la carrera presidencial?

“Legalmente sí que puede”, asegura rotundo Gurpegui. “En las dos acusaciones anteriores, la de Stormy Daniels y los documentos que se llevó a Mar-a-Lago no significaron mucho en su elección”, añade. De todas formas, matiza el expero, “las cuatro acusaciones son bastante más graves y con más contenido que las anteriores”. “La de Stormy Daniels es de algo de hace 10 años, la de Mar-a-Lago se diluyó con que Biden se hubiese llevado también papeles, aunque la reacción fuera diferente”.









La clave de la fiscalía



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Centrándose en los cuatro cargos de esta tercera imputación, Gurpegui asegura que en esta ocasión “son de una gravedad importante porque le acusan de socavar la democracia”. Y hay un tema “importante” que experto no ha querido dejar que pase desapercibido: “el fiscal basa toda su imputación en las palabras justamente de Trump y de Biden, en lo que él dijo, por lo que va a ser difícil que se retracte”.

“Cuando el Gran Jurado entrevista a Pence dice que le llamó para felicitar las Navidades y él me habla del 6 de enero, lo que hjay que hgacer, que pare las votaciones y le dice que es “demasiado honesto”. Son acusaciones mucho más graves y resultan mucho más cuestionables”, recuerda Gurpegui sobre las declaraciones del ex vicepresidente de Estados Unidos. “Habrá que ver si, a diferencia de los casos anteriores, su popularidad no sigue subiendo. Dudo mucho que esto le pueda reportar mucho beneficio, incluso en votantes republicanos al uso”, concluye.