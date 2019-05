Jorge Buxadé de Vox se lleva un 'Zas' por comparar a las feministas con la madrastra de Cenicienta

Este miércoles en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al candidato de Vox a las europeas, Jorge Buxadé. “Es un descubrimiento” asegura el colaborador de COPE. “Era difícil imaginar que aún quedara gente como él, pero no. Ágil dialécticamente, sabe bien cómo llegar a su nicho... Electoral, digo. Es un nostálgico. Le gustan las cosas de antes. Algunas de hace mucho, incluso. Y ayer actuó en Valdemoro. En la plaza de toros. Se le vio cómodo”.

El feminismo y las políticas de género no son propuestas de Vox pero no dejan de ser temas a los que hacen referencias. Así que Buxadé arremetió contra un artículo de El País en el que se explicaba que hay palabras y expresiones cargadas de estereotipos y prejuicios que conviene erradicar. Y dijo esto.

Audio

Por ello ha recibido multitud de críticas. “Lo de menos es que las feministas le parezcan feas – que, bien visto, para las que lo son (feministas, digo) igual es un elogio teniendo en cuenta de quien viene- sino por compararlas con maltratadoras, que es por donde va la analogía del humorista”.

“Lo preocupante es lo que quizá no hayan oído y que dijo justo antes de la estupidez” le atiza Herrero.

Audio

“Vamos a ver, Jorge, príncipe. El artículo no acaba así. De hecho es una expresión incluida en el párrafo de entrada pero no es una de las diez analizadas. Y en ese párrafo se explica que hay palabras y expresiones cargadas de estereotipos, de prejuicios y con connotaciones negativas que conviene evitar. Al menos un político; un monologuista es otra cosa. Por ejemplo, mamelucos: que es lo que has llamado a tus hijos en un mitin. O sea, unos tipos fuertes, pero con poco juicio y apenas inteligencia. De eso iba también el artículo. Pero es lo que tiene el sectarismo: que a veces nos ciega” le atiza Julio César Herrero.

Así que, por “comparar a las feministas con unas maltratadoras y por calificar a sus propios hijos de ‘mamelucos’”, el candidato de Vox a las europeas, Jorge Buxadé, se lleva un … ¡Zas! ¡En toda la boca!