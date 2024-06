Jordi Sevilla avisa de qué pasará si cada país de Europa hace su propio plan de Defensa: "Nos la jugamos"

El 8 de mayo de 1945, el mundo fue testigo del final de una de las etapas más sangrientas de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Europa había quedado completamente devastada y había millones de personas muertas, heridas o desplazadas. En aquel momento parecía impensable que los mismos países que se habían enfrentado en el conflicto bélico más grande de la historia fuesen capaces de cooperar juntos.

Y aunque ahora lo veamos con normalidad, es realmente extraordinario que las naciones que un día combatieron entre sí, ahora compartan moneda, eliminen controles fronterizos y se sienten todos en una misma mesa por un propósito común. Un motivo redactado apenas un año después de que terminara la II Guerra Mundial: Promover la democracia y proteger los derechos humanos y el Estado de Derecho.









“Ahora mismo parece fácil hablar de la Unión Europea, pero se trata de un acuerdo que va desde Portugal hasta Finlandia y desde Irlanda hasta Grecia, pasando por todos los países del centro de Europa, a excepción de Suiza”, recordaba este viernes el director de La Linterna, Ángel Expósito, que recordaba que “este fin de semana nos jugamos mucho”. “De hecho, es la primera vez que tenemos un conflicto armado en Europa desde aquella Segunda Guerra Mundial”.





El futuro geopolítico del mundo



Jordi Sevilla, quien fuera ministro y actual economista, es uno de los autores 'La Europa que necesitamos', que presentaba este viernes en La Linterna con Expósito. En él, no sólo se habla de Europa y su futuro inmediato, sino también del resto del mundo. Como por ejemplo, ¿cuál será la influencia china en nuestro continente? ¿Se viene una nueva guerra fría?

Los candidatos Jorge Buxadé (VOX) e Irene Montero (Podemos) participan en el debate entre los cabezas de lista a las elecciones europeas / EFE









“Se denomina Guerra Fría 2.0 porque no es igual que la anterior, pero China ha manifestado públicamente que no le gusta el orden internacional de Occidente y que aspira a entablar nuevas relaciones, como la nueva ruta de la seda, un banco de desarrollo para países que le ayudan...”, explica el experto en COPE. “Ha creado una diplomacia paralela y que dependamos de ella en asuntos tan importantes como la transición ecológica sin ellos. Por ejemplo, con placas solares o microchips”.





¿Y si cada país hace su propio plan de Defensa?



Estados Unidos ha pedido al continente europeo recientemente más gasto en Defensa, para lo que Sevilla ha recordado una frase que “ha escuchado” en la zona de los Balcanes, concretamente en Polonia: “en mi parte de Europa, la amenaza rusa la veo de otra manera”. “España está en el otro extremo y no hemos participado en ninguna guerra mundial y es algo que leemos en el periódico, pero no es así”, avisa.

Dos hombres ucranianos pasan por delante de un anuncio de una unidad del ejército el pasado 16 de mayo en Kiev (Ucrania) / EFE









De igual forma, subraya que “Europa se juega cómo quiere construir una nueva Defensa, si entre todos o, como quieren algunos partidos, cada país la suya, y todos nos quedaremos mirando una gran defensa franco-alemana”. En cuanto a los fondos Next Generation, explica el ex ministro que “deberían ser un ejemplo en cuando al diseño, al concepto y la financiación, pero no me gustaría que lo fueran en cuanto a la ejecución”.