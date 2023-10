Jon Uriarte se sorprende al escuchar la voz de Ángel Expósito este miércoles y le compara con un famoso actor

Tal día como hoy nacía Charlton Heston, hace exactamente 100 años. Esto nos recuerda que ya no hay actores como los de antes, aquellos que se convierten en leyendas a través de sus películas, por tanto, hoy, en la sección 'He visto luz', el director de La Linterna, Ángel Expósito, junto a Jon Uriarte, han querido recordar algunos de estos superhéroes.

Precisamente en los últimos días se están poniendo películas sobre el nacimiento de Charlton Heston. Lo curioso de los personajes que aparecen en las películas es que no eran de su época porque eran o del pasado o del futuro. Los comunicadores ponían de ejemplo el Planeta de los simios y Ángel expresaba que le "daba mal rollo", Jon se mostraba conforme, aunque extrañado, porque no "haya hecho el spoiler".

Heston medía casi dos metros de altura, 1,91, por lo que daba la imagen perfecta del gran héroe. Ante esto, Expósito no quería olvidar el "vaquero por excelencia, el eterno. Fuera de la pantalla decían que tenía carácter, Uriarte explicaba que "estos dos eran amigos del mundo del rifle, pero curiosamente Charlton Heston que estuvo a la Segunda Guerra Mundial, como soldado, se opuso a la de Vietnam. No podemos decir que apareciera con guapas damas, pero no el típico galán".

En cambio, Gary Cooper, decía Expósito que "le daba lo mismo enamorar a las chicas de las pelis que enfrentarse solo al peligro". Cary Grant y Gregory Peck, junto a él siempre estaban los 3 en el podio de los actores más cotizados, sin embargo, "yo creo que Gary Cooper era más chulo" decía el comunicador. Jon se mostraba de acuerdo y explicaba que "todos eran tipos grandes y de buena planta, en cambio, los hubo duros pero pequeños, por ejemplo, James Cagney o Hanfry Bogart". Este último, señalaba el director del programa que "demuestra que se puede enfrentar a los nazis, pero se derrite ante un antiguo amor".

En esta lista de actores, con una presencia que ya no existe, decía Uriarte, que "hay que hablar de Marlon Brando", se convirtió en un icono sexual por un tranvía llamado deseo y en un actor legendario por Apocalipsis Now. Además, Ángel expresaba que le daba miedo esta última película.

Jon sorprendido por la voz de Ángel Expósito

En resumen, para los dos comunicadores se convirtió en el mejor James Bond de la historia y el mejor padre de Indiana Jones, "como solo había uno", bromeaba Expósito. En cambio, Jon Uriarte se mostraba preocupado "porque la lista es tan larga que demuestra que ya no quedan actores como Charlton Heston".

Finalizaban poniendo la canción de Lee Marvin, Wand'rin Stary y Uriarte bromeaba diciendo que "solo la cantas bien si tienes resaca y es domingo" o "si tienes la voz como la tengo yo hoy, de Lee Marvin, soy yo cantando cuando me levanto", respondía Expósito.