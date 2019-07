Jon Uriarte: “Gibraltar es español”

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

“Bueno sí, tonto no” que diría aquel. Hay que optar por cambiar el discurso y adoptar otro más directo. Son, como lo de conducir por la izquierda, muy cabezones, se les dejó y ahora diles tu que cambien.

Si dejan de marear con lo de irse de mala manera, España ofrecería cosas a cambio, que no se diga que no hay voluntad de acuerdo. Por ejemplo, les enseñaríamos a cocinar y a comer de verdad, con fundamento.

Tenemos la sensación de que son como el niño que se aburre de jugar el partido y dice “pues me llevo el balón porque no me dejan sacar y es mio”. Pues, cuidado porque otra de las cosas que podríamos hacer es cambiar todos los éxitos en inglés y traducirlos al español.

No nos olvidamos que estas cosas se suelen llevar con discreción, quizá lo lleven este verano así de forma tonta, y que no es cuestión de decir en que punto están las negociaciones. Si quieren, que se lleve de forma discreta vale, pero las claves de las citas las ponemos nosotros.

Lo malo es que May se fue y nada ha cambiado y si lo hace es probable que sea a peor, porque tampoco son de fíar los que vendrán igual que tampoco lo fueron los que la precedieron. Debemos seguir cada paso de los ingleses durante estos meses, quizá enviando alguien allí, lo malo es que los corresponsales que enviamos no se acostumbran.