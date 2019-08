Jon Uriarte: ''COPE recuerda cómo era la operación salida de antes''

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

Para “operación salidas” las de antes cuando te metías un montón de horas en un minúsculo coche. Antes no se paraba ni para comer, solo si alguien se había mareado, porque antes también nos mareábamos más. Los coches han cambiado, son más cómodos, más grandes, pero tanto han cambiado que algunos parecen platillos volantes. Lo que no ha cambiado, es que sin motivo aparente y lógico, se forme una cola inmensa ya ya de por sí estresante y si hay menores en el coche, todavía se complica más.

La seguridad también ha cambiado, airgabs por todas partes, frenos ABS, carrocería inteligente, en cambio, antes no había ni cinturón de seguridad, eso sí, nadie puede negar que ibas bien amarrado. Los viajes de antes eran más cansinos, complejos y peligrosos y con las maletas y todos los bultos revueltos. Hay gente que tiene secuelas de aquellos viajes veraniegos en el coche.

La media de edad de un coche ahora está en 13 años, pero antes había coches tan viejos que solo ponerlo en marcha era toda una aventura. Nos quejamos de las horas que pasamos en un coche con el fin de llegar al lugar de vacaciones, aunque hay gente que en lugar de vacaciones es el mismo del de las no vacaciones. Otro clásico de los viajes de antes era preguntar para saber por dónde se iba, ya que no existía ni el GPS ni Siri y no quedaba otra que bajar la ventanilla.

Cuando llegabas al lugar del destino había que dejar el coche en algún lugar, normalmente en la calle, pero cada vez que te desplazabas luego había que buscar aparcamiento y siempre estaban llenos.