Jon Uriarte: ''COPE te desvela quién es don Erre que erre''

Don “Erre que erre” o el Paco Martínez Soria del siglo XXI, tiene muchos candidatos pero uno de ellos está claro, es Pedro Sánchez. No olvidemos que es el del “no es no” y ahora es el del “sí o sí”. Un buen “erre que erre” debe ser terco e insistente a partes iguales y en caso de que alguien le corrija o le lleve la contraría, seguir a lo suyo. El “erre que erre”, ¿nace o se hace? En realidad como pasa con el pesado con el que compartes muchas cosas, es desde siempre, pero se le aguanta. Un buen “erre que erre” no necesita un gran discurso, le basta con uno y breve, la clave está en repetirlo hasta exasperar a quien le lleve la contraria, vamos que convence por insistencia.

Lo malo de la política española es que si uno es pesado el otro más. Para pesado vamos a recordar el caso del independentista Jordi Sánchez que era tan pesado con lo de la república catalana que aburrió a otros presos. Lo malo del “erre que erre” es cuando no se ha dado cuenta de que ya no tiene opciones de salirse con la suya. Si un “erre que erre” es pesado en invierno no te digo nada en los calores estivales. Podemos asegurar que Sánchez es ya miembro de honor entre los don “erre que erre” y eso a pesar de que hay mucha gente que le dice eso de “no insistas”.