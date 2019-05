Jon Uriarte: ''COPE desvela el contenido de las reuniones con Rivera e Iglesias''

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

El día pasa por dos reuniones. Las que Pedro Sánchez ha mantenido en el Palacio de la Moncloa. primero con Albert Rivera esta mañana y con Pablo Iglesias por la tarde. Ayer te contamos en exclusiva cómo fue la reunión con Casado y evidentemente hoy no iba a ser menos. 'COPE desvela el contenido de las reuniones con Rivera e Iglesias'.

Después de llamar entre 7 y 8 veces al timbre, sí se han podido reunir. La reunión ha sido cortita, unos 50 minutos. Creemos que no se llegan a llevar del todo bien. En la visita, Sánchez ha tenido todo tipo de detalles, como enseñarle el garaje donde tiene aparcado el Falcon y también han seguido la tradición de Sant Jordi. Se han vuelto a regalar libros.

No ha sido una reunión muy alterada, no había explotado del todo Algún que otro rifirrafe, pero no mucho más. Hasta que comenzaron los reproches. Intentaron ser felices, pero todo se rompió y como siempre que suceden estas cosas, después de la ruptura es imposible hablar sin discutir.

Y horas después de salir Rivera le ha tocado el turno a Pablo Iglesia. Pedro Sánchez lo ha recibido con bombachos, con un pin de Willy Toledo y la bandera de Galapagar al cuello y Pablito se sintió tan cómodo que lo primero que hizo fue pedir el control de Televisión Española.