Jon Uriarte: ''COPE te ayuda en las peleas de pareja''

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

Tras lo de Pedro y Pablo es como no creer en San Valentín y es que ya no hay amor. Se ve que ya no hablaban como antes, no se miraban como aquella manera y Pablo no se sentía querido. Unos culpan a los dos y otros culpan a Sánchez por no dar nada y esperar que Iglesias lo diera todo. Es sabido que cuando no estás en racha, todo sale mal, sobretodo Iglesias que creía que podía sacar más cariño y más carteras de Sánchez pero suele pasar que el último en enterarse de que hay otros u otras es el propio protagonista.

Casi tres meses para no llegar a un acuerdo, parece que la clave está en el reparto de poder uno creía que daba mucho y otro que obtenía una miseria a lo que hay que añadir la sensación de sentirse engañado. Por eso en COPE te recomendamos que no te fíes del “te quiero pero si eso ya te llamaré”. Toda pareja tiene la oportunidad de reconciliarse y en este caso podría ser en septiembre. Esta claro que aquí ya nadie sabe negociar ni jugar al mus ni encandilar como hacían los líderes de antes.