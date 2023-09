Jamal duerme con su familia en el coche tras el terremoto de Marruecos: "Me quedo aquí, tengo miedo"

Jamal y toda su familia están acampando en un descampado. Duermen dentro del coche y pasan en tiempo en una tienda de campaña que han construido con manteles y palos. “La catástrofe no ha sido normal, ha sido terrible, ha habido muchas muertes”, así describía Jamal cómo se vivió la noche del viernes al sábado.

La familia de Jamal está compuesta de seis miembros, incluyendo a su madre y su tío. Todos se encuentran viviendo en este lugar: “Nuestra casa ha sufrido daños, hay peligro por si se derrumba porque hay réplicas”, relata con miedo, aunque están recibiendo ayuda de algunas personas que les ofrecen productos de primera necesidad.

Ángel Expósito enciende La Linterna desde el epicentro del terremoto: "Es imposible reconstruirlo"

“Veo el futuro mal porque muchas personas han perdido sus casas. Aquí las vemos, están destrozadas”, lamenta Jamal. “Nos vamos a tener que quedar aquí, todos hemos tenido mucho miedo, hemos enfermado y tenemos miedo de que vuelva a suceder”.

La Linterna desde Marruecos

Ángel Expósito está siendo testigo de las consecuencias del devastador terremoto que ha acabado con la vida de más de 2.000 personas en Marruecos. Él, como uno de los enviados especiales de COPE, se ha desplazado hasta la zona para realizar el programa de 'La Linterna' desde el terreno: “Este es el nivel de la destrucción en Amizmiz. No son más que piedras, un amasijo de rocas y de barro. Este era el problema de la construcción aquí. Aparte del desastre, el problema son los materiales”.





“A las afueras de Amizmiz, la sensación es de destrucción absoluta”, describe Expósito. “Más allá de lo que pueda haber, si alguien se puede rescatar ahí abajo... lo que pienso, sinceramente, es en la imposibilidad de reconstruir esto”, reflexiona mientras camina entre los escombros de uno de los lugares más afectados por el terremoto.

Además, el director de 'La Linterna' no puede evitar pensar en cuánto tardarán las víctimas del terremoto en recuperar sus vidas tras este daño irreparable: “El futuro no ha hecho más que empezar, el desastre en la zona es infinito y me imagino esta área, dentro de dos o tres meses, cuando el frío y la lluvia caigan de la cordillera del Atlas hacia la ciudad”.