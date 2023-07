La ironía de Ángel Expósito con el anuncio del director de la DGT y los peajes: "Para uno que dice la verdad"

La campaña electoral ha llegado a las redes sociales. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, "se ha montado un TikTok con sus ministros" para arremeter contra el PP y VOX. El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, ha comentado junto al comunicador Jon Uriarte, este nuevo canal de Sánchez que lleva el eslogan 'va a ser que no'.

Aunque el periodista vasco "no tiene ni idea" de lo que es esta red social, no sabe cómo el presidente va a gestionarla porque "como todos los días se desdice". Expósito ha comentado que las palabras del director general de la DGT, Pere Navarro, son "maravillosas", contradiciendo lo que dijo Sánchez en el debate respecto al peaje en las autovías. Escucha su ironía sobre la incoherencia en el siguiente audio.

"Mucha gracia no le ponen"

Pasando al análisis de la cuenta, Uriarte apuntaba que "no están todos, pero los que aparecen mucha gracia no le ponen". Ha reproducido un fragmento en el que sale parte del Consejo de Ministros, solo los socialistas. "Es largo, esto de que tiene que ser breve no lo han entendido". Como proponía Expósito, podrían aprovechar para publicar algunas de sus promesas o sus logros como parte del Gobierno, como los del Ministerio de Igualdad.

Sobre lo que cuesta la cesta de la compra, hablar de "lo caro que está a todo" y, por otro lado, de que antes tampoco estaba todo mucho mejor. En cuanto a la vivienda,de cómo se van a construir las casas que prometen.

"De la misma forma que había un gabinete de expertos con el Covid, bueno eso dicen, también había un gabinete en materia de infraestructuras", exponía el director de 'La Linterna', dando paso a una discusión entre dos constructores discutiendo qué está mal en la construcción del pueblo: los puntos cardinales o las propias casas. "Parecían el director de Tráfico y Pedro Sánchez hablando de los peajes".

"Me imagino a Nadia Calviño y a Luis Planas…"

Respecto a los gremios que necesitan mano de obra, como la hostelería, Expósito ha sugerido colgar un TikTok para hablar de sus exigencias laborales respecto a horarios y sueldos. El comunicador añadía que "con tanto pago por móvil, ya nadie deja propinas". Otro de los puntos importantes sonlas energías renovables, las redes conseguirían ayudar a "concienciar a todos los ciudadanos", tanto a los locales como los que vienen de otros países.

"Me imagino a Nadia Calviño y a Luis Planas soltando esto", comentaba Expósito, entre risas. De esta manera, es posible exponer las consecuencias del cambio climático "y de paso, los Protocolos de Kyoto y la posición de China al respecto", aportaba Uriarte.

El mensaje de Pedro Sánchez

Por último, ambos han ideado un mensaje del propio Pedro Sánchez. "Tengamos en cuenta que hablamos de un presidente que ha convocado elecciones en medio del verano", decía el periodista vasco. Expósito concluía sugiriendo que un vídeo de Sánchez "sobre salud y a su manera", sería como una persona gritándole a su amigo cómo va la resaca.