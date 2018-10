Arrimadas en 'La Linterna': “Hemos tenido que salir escoltados del Parlament”

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha tachado de "indigno" en un país democrático que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ejerza de "cabecilla" de los Comités de Defensa de la República (CDR) al "animarles a seguir con sus actos violentos" y con sus "intimidaciones".

Tras la jornada que ha transcurrido durante este 1 de octubre, Arrimadas ha reconocido en 'La Linterna' con Ángel Expósito que esta jornada ha sido más alterada de lo esperado. Ha destacada que han tenido que “salir escoltados del Parlament. La manifestación de los CDR ha acabado con un acto en la puerta del Parlament. Otra vez hemos tenido que salir aguantando insultos y de todo. Esto es increíble. Torra ha salido a aplaudir a los CDR y ha dicho que estaba muy orgulloso de lo que estaban haciendo. Es una vergüenza”.

Hoy de nuevo, al acabar la preparación de los plenos de mañana, hemos tenido que salir escoltados del Parlament por un fuerte cordón policial por la presencia de una manifestación de los comandos separatistas en la puerta pic.twitter.com/5GvkzCJaE0 — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 1 de octubre de 2018

“Muchos catalanes nos sentimos abandonados en un territorio sin ley gobernado por un cabecilla de un comando separatista. Necesitamos que el Gobierno de España haga algo”, lamenta Arrimadas.

“Lo que queremos es un acuerdo entre nacionalistas. No hay ningún órgano internacional europeo que no haya dado apoyo a España en la aplicación de las leyes. La victoria de Ciudadanos en las elecciones dio voz a mucha gente constitucionalista. El independentismo no tiene mayoría social. El nacionalismo cuando se pone a manipular va calando, pero no son mayoría", ha añadido la líder de Ciudadanos en Cataluña.

Expósito ha pedido a Inés Arrimadas que hiciera un análisis de los políticos catalanes. Sobre Quim Torra, Arrimadas ha dicho que "es un señor que jamás debería haber llegado a ser presidente”.

Sobre Puigdemont considera que “es un irresponsable absoluto, ha hecho muchísimo daño a España. Junqueras permitió que se gastara dinero público en la independencia. Al menos el señor Junqueras dio la cara ante la Justicia".

Sobre Iceta, Arrimadas ha añadido que tiene “buena relación con Iceta pero se equivoca en muchos aspectos. Pero yo estoy dispuesta a sumar con él, porque es un constitucionalista”.

“No nos pudimos presentar a la investidura porque el presidente del Parlament siempre presentó a un candidato independentista con más votos separatistas. La mayoría independentista es solo de escaños, no es social ni de votos. Es por una ley electoral injusta que PP y PSOE no quieren cambiar. Mañana van a votar que no quieren cumplir con la sentencia de Llarena y parece que el gobierno de Sánchez les dice que no pasa nada", ha concluido la líder de Ciudadanos en Cataluña.