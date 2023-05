La importancia del abogado de oficio, en COPE: “Es difícil que haya huelga, el cliente se queda sin defensa"

Decenas de abogados de oficio se concentraron hace unos días frente a las puertas del Congreso para reclamar más "conciliación", "desconexión digital" y "jubilación digna”, amenazando con la sombra de la huelga. Unos paros que se sumarían a los que ya se han vivido en el sector de la Justicia en las últimas semanas y meses.

Pero, ¿en qué se centran estas reivindicaciones de los abogados de oficio? Antonio Morán, responsable de la comisión de justicia gratuita del Consejo General de la abogacía española, ha pasado este miércoles por los micrófonos de La Linterna para explicar la importancia de los letrados de oficio. “Desde la pandemia, que ya supuso un parón para el país, a eso se le añade a los últimos paros, a una situación crítica de la Administración de Justicia desde hace años, tenemos la tormenta perfecta”, argumenta a Ángel Expósito.









“Una situación que no es sostenible y que desde todos los colegios de abogados de España venimos anunciando que tenemos que ponernos de acuerdo para un pacto de Estado para la Justicia en el que se incluya cómo hay que tratar la justicia gratuita”.





La importancia de los abogados de oficio



“La Justicia no es rentable desde el punto de vista de los políticos, lamentablemente”, critica Morán en La Linterna. Según argumenta, “la Justicia es el único poder que puede hacer daño a todos los ciudadanos que incumplen las normas: ¿interesará a los poderes públicos tener un sistema eficiente, rápido y eficaz de Justicia? Posiblemente no, y en ese paquete están todos los compañeros que se prestan a echar una mano por unas cantidades ridículas a los ciudadanos que no tienen medios”, añade.

Así, Morán reivindica en COPE que “hay otros países en los que los abogados de oficio no existen, y así les va”. “Pero en España y los países europeos hace tiempo que tenemos reconocido en los tratados y en la Constitución que hay que prestar un servicio esencial a todos los ciudadanos, incluyendo a todos los que no tienen medios económicos, y aún más los sectores en riesgo, como los inmigrantes. Y tiene que ser el Estado el que se comprometa a que se haga de forma digna y con normas claras, que ahora se han quedado obsoletas”, concluye.





¿Habrá huelga de abogados de oficio?



Pero la pregunta clave es: ¿habrá finalmente huelga? “El problema de la huelga de un autónomo, que es la inmensa mayoría de los abogados, es francamente difícil”, apunta Morán. Explica que “el abogado no trabaja para nadie salvo su cliente, particular o de oficia. ¿Y cómo nos ponemos en huelga? ¿No entrando en una sala de juicio para decirle al juez que estamos en huelga? Entonces nuestro cliente no tendrá defensa y sufrirá las consecuencias”, lamenta. “No esta sujeto mas que su honradez para su cliente”.