Un hospital de Salamanca descubre un método para prevenir infartos: Midiendo un dato de tu cuerpo

Ocho de cada diez personas que sufren un infarto en España salen adelante. Sin embargo, un 25% de los supervivientes vuelven a sufrir otro. La principal razón es que no se cuidan y no controlan los niveles de colesterol LDL, el colesterol malo, el que se acumula en las arterias obstruyéndolas. El Hospital de Salamanca acaba de estrenar un protocolo para mejorar el seguimiento de las personas en esta situación y de sus niveles de colesterol mediante Inteligencia Artificial.

Jorge Alcalde, divulgador científico, cuenta en 'La Linterna' de COPE cómo puede la inteligencia artificial prevenir futuros infartos: “Estamos acostumbrados a utilizar IA en nuestra vida sin darnos cuenta. Algunos algoritmos de IA son los responsables de mostrarnos un anuncio de lo que hemos estado buscando o que acierte en cuáles son las canciones que más te gustan. Estos algoritmos trabajan con una serie de datos que nosotros les administramos”. De esta misma forma es aplicable a la salud: “Consiste en introducir datos sobre un paciente y que la máquina elabore predicciones. El nivel de colesterol malo, el hábito alimenticio del paciente, si tenía algún accidente cardíaco previo, si sigue bien la medicación... son datos que la máquina puede analizar y establecer riesgos de que vuelva a tener un infarto o una angina”.

Cómo la inteligencia artifical puede ayudar a controlar tu colesterol

El responsable de este protocolo con Inteligencia Artificial es Armando Oterino, cardiólogo en el Hospital de Salamanca, y ha explicado en COPE en qué consiste este protocolo: “Todos los pacientes que sufren un infarto son pacientes de riesgo y muchos de ellos, uno de cada cuatro, presentan de nuevo un evento cardiovascular. Nuestra intención es establecer los puntos de mejora de este protocolo y aplicarle inteligencia artificial". El dato más importante que analiza la inteligencia artificial es el de el colesterol malo, que debería estar por dejado de los 55 mg, además de "los datos de si el paciente toma o no la medicación, si está haciendo dieta y ejercicio físico adecuado, debería alcanzar el rango o no. Si no lo alcanza, le modificaremos la medicación”, explica el cardiólogo.





La inteligencia artificial va mejorando con el uso. Cuantos más datos se conocen del paciente, más fácil será obtener las previsiones. Armando explica los objetivos de reducción del riesgo a sufrir un infarto: “El objetivo es que, en la primera revisión, la analítica – que está pedida y que ha pasado por el sistema de IA – nos dé una optimización de esa medicación y controlarle el colesterol lo más rápido posible. El objetivo no es solo tener el colesterol LDL lo más bajo posible, sino que también es importante controlarlo lo antes posible porque esa exposición al colesterol es susceptible de introducirse en las arterias y producir enfermedad cardiovascular”.

Más del 20% de personas que han sufrido un infarto, vuelven a tener un episodio en los dos años siguiente a haberlo tenido. El deseo del cardiólogo sería poder llegar a “rebajar a cero el dato de uno de cada cuatro pacientes que vuelve a tener un evento cardiovascular, ya que supone también un gasto a nivel sanitario, de medicación y de ingreso”.