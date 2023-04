El homenaje de Ángel Expósito a Paloma Tortajada cuatro años después: "Su voz no la olvidaremos nunca"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, realizaba este martes un homenaje a Parloma Tortajada, periodista de COPE fallecida en 2019 a los 49 años tras una larga enfermedad. Así, el comunicador de COPE ha recordado a su compañera en el día en el que se cumplen cuatro años desde el último adiós de la cadena a la periodista aragonesa.

La locutora aragonesa formó parte del equipo de 'Las mañanas' de COPE desde 2013, en primer lugar con Ernesto Sáenz de Buruaga, después con Ángel Expósito y finalmente con Carlos Herrera. Siempre reconocida por su credibilidad, honestidad, responsabilidad y entusiasmo, su fallecimiento ha sido un duro golpe para todos sus compañeros de redacción y una pérdida irreparable para la radio.





El homenaje de Ángel Expósito a Paloma Tortajada

Así, durante este martes, y en el día que se cumplen cuatro años desde aquella despedida, Ángel Expósito dedicaba a Tortajada su posdata: “Tal día como hoy, hace cuatro años exactamente, nos dejó nuestra compañera Paloma Tortajada”, recordaba el director de La Linterna. “Hace cuatro años se marchó alguien como Paloma que a mí (y seguro que a muchos más colegas) nos marcó personal y profesionalmente”.



Así, el comunicador de COPE ha querido destacar que “la voz, la personalidad, el criterio y las carcajadas de Paloma a alguno no se nos olvidarán nunca”.





La despedida de Ángel Expósito en 2019



Ya aquel 25 de abril de 2019 el director de La Linterna dedicaba su monólogo de las 20 horas a recordar a su compañera:

“Esta mañana ha fallecido Paloma. Nuestra compañera y mi maestra Palo o Torta. Palomita ha sigo ella.: aragonesa hasta el último segundo. Supongo que Paloma me diría que no hiciera más que una pequeña mención a la noticia de su propia muerte, que me fuera rápidamente a la campaña electoral, al tema de Garrido, que contara "como tu lo sientes" que me decía lo último de la matanza de Sri Lanka. Pero ¿sabes qué, Palo? Hoy, solo hoy, no me mandas”.

“De toda la vida que recuerdo, me vienen las mañanas escuchando a Iñaki Gabilondo siempre, siempre, respaldado, resguardado y acompañado de Paloma Tortajada. Con el maestro Iñaki he pasado toda la mañana recordándola, hablando de ella, delante de ella.

“Palo me contó cómo la radio tiene que salir del estudio y narraba como si estuviera allí. La mañana en que abrieron aquel 'Hoy por Hoy', en la Cadena Ser, desde el despacho de Ordóñez en el Ayuntamiento de San Sebastián a las pocas horas de que ETA le reventara la cabeza. "Tú vete, sal, no tiene nada que ver lo que cuentas desde fuera a lo que cuentas desde el estudio" primera lección que intento cumplir a rajatabla”.

“Cuando fui director de ABC, publicamos una serie de terceras sobre la necesaria y nunca cumplida reforma educativa en España. Escribieron los rectores universitarios más importantes, José Antonio Marina, ilustres catedráticos, ex ministros por entonces el ministro de Educación era Ángel Gabilondo y él mismo me contó que coleccionaba esas terceras, encuadernadas, y que su jefa de prensa se las organizaba por orden un orden casi alemán. La jefa de prensa, la jefa de todo era Paloma Tortajada”.