Un hombre de Carabanchel crea un grupo de Whatsapp y le nombran el mejor vecino de España: 150 euros de premio

El mejor vecino de España se llama Jordi Ferré. Es de Carabanchel, tiene 55 años. Y todo comenzó con una simple idea que involucraba la creación de un grupo de Whatsapp y que ya ha afectado hasta 1.024 personas, como él mismo contaba este jueves en La Linterna a Ángel Expósito.

Toda una aventura que ha culminado con un galardón al mejor vecino posible que le ha valido una dotación que, aunque modesta, él ha sabido sacar provecho: 150 euros. Cualquier persona puede nominar a sus vecinos y después votar por ellos. En el caso de Jordi, fue su amiga Marta quien le nominó y contó su historia, él no tenía ni idea.









La idea del grupo de Whatsapp



El propio Jordi cuenta en los micrófonos de COPE cómo se gestó la idea que le ha valido el premio al mejor vecino de España: “Muchos hablaban de que no tenían trabajo, y se me ocurrió crear un grupo de Whatsapp para gente que no tuviera trabajo y dejarles ahí las ofertas de trabajo. Pero claro, algunos me dijeron “es que esta es con papeles”. Tuve que dividir y hacer dos grupos: uno para gente con papeles, y otro para gente sin papeles”.

Y así comenzó una red de ayuda entre personas que buscan empleo. Cuando sale de trabajar, dedica unas cuatro o cinco horas cada día para mandar ofertas por los grupos de WhatsApp de manera totalmente altruista. Solamente para facilitarles los contactos y acercarles, ponerles en la mano, distintas oportunidades. Pero Jordi no se ha quedado ahí porque, cada mes, organiza quedadas para que se conozcan en persona y se ayuden mutuamente.

"Les ponemos en círculo, dicen su nombre, su nacionalidad y en qué son buenos trabajando. Hacemos sub grupos y que entre ellos se den los contactos para que, si uno encuentra trabajo, que se lo diga a otro".









“ Para mí lo que yo hago es lo normal”



Jordi es consciente de lo importante que es para estas personas tener el grupo de WhastApp durante estas reuniones porque va mucho más allá de recibir ofertas de empleo: se conocen entre ellos. Crean comunidad y, por supuesto, muchos también encuentran trabajo. “La primera reunión de grupo fue presentarnos uno a uno, y uno dijo que, gracias a las ofertas del grupo, encontró trabajo de carpintero. Eso me llenó de satisfacción”.

Jordi comenzó con esta iniciativa hace ya un año y medio, eran menos de 50 personas, luego 250 y, hoy, superan las mil. Ha tenido que crear varios grupos porque, claro, excede el límite de personas en WhatsApp: “Ha ido pasando el tiempo, ha corrido la voz, el grupo ha ido creciendo y, hace un mes, llegamos a los 1.024 miembros en el grupo”

Jordi no sabía que estaba nominado por lo que se sorprendió al enterarse de que había ganado. La plataforma premia con 150 euros al ganador para que lo done a la ONG que considere. Como él es interprete de lengua de signos, ha decidido destinar el dinero a una asociación que ayuda a personas sordas. Dice que, aunque se siente muy agradecido de que miles de personas le hayan votado, no buscaba ningún tipo de reconocimiento: "Para mí es algo normal que hago todos los días, y no me parece nada raro. La gente me dice que no todo el mundo es como yo, y no entiendo por qué, no lo hago ni para que me den las gracias, sólo quiero ayudar".









El mejor vecino de España



Este premio -el mejor vecino de España- se lleva celebrando 5 años. Los organiza la plataforma Nextdoor y galardona a aquellas personas que ayudan a sus vecinos en sus barrios o comunidades que crean un impacto positivo en su entorno. Katerin Villegas es la manager de Nextdoor en Madrid: “Para 2019 nos hemos dado cuenta de que tenemos tantas historias bonitas que recibimos día a día y lo hacemos con ese motivo: elebrar todo lo que pasa durante un año y agradecérselo a los vecinos que han hecho de su barrio un lugar mejor”.

Desde la organización están fascinados y felices de promover estos premios porque cada año reciben cientos de historias bonitas como la de Jordi. Katerin, la manager de Nextdoor en Madrid, dice que una de las mejores cosas de estos premios, además de reconocer y animar a los finalistas, es que inspiran a todos los que votan y participan.“Les da un impulso para seguir ayudando, hacer que sobresalga la parte buena de las persona motiva a que esto siga saliendo y que esto se multiplique”, concluye.