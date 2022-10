La historia de superación de Claudia y su lucha contra el cáncer de mama: "La vida se ve diferente"

Cada año se diagnostican en España más de 30.000 nuevos casos de cáncer de mama gracias a la investigación cada vez hay más mujeres que lo superan y están aquí para contarlo. Para los padres de Claudia, saber que su hija tenía cáncer fue un palo muy duro, ya que no te lo esperas y menos siendo tan joven. Su hija Claudia tenía solo 23 años y muchos sueños por cumplir.

El cáncer de mama no es muy habitual a esas edades, pero le diagnosticaron un cáncer de mama triple negativo. El tratamiento fue duro, pero toda la familia estuvo siempre unida. Fueron varios meses complicados de mucha incertidumbre y dudas. Claudia se enfrentaba a un cáncer agresivo y que no representa la mayoría de los cáncer de mama, pero poco a poco, Claudia se fue recuperando hasta que logró recurarse por completo.

Por ello, Claudia ha compartido su experiencia de superación en 'La Linterna'. "Cuando me dijeron que tenía cáncer de mama me pilló en shock", ha explicado. Además, en su caso no contaba con antecedentes previos de cáncer de mama en la familia. Y lo que menos que te esperas es que el bulto en el pecho, sea cáncer. En el momento del diagnóstico, "solo escuchaba palabras fuertes", ha señalado. Además fue un periodo en el que le llegaba mucha información, pero en poco tiempo.





Una vez que asimiló la situación, "lo primero en lo que pensé fue en mi familia", ha subrayado. Y después en todo momento su actitud se mantuvo en la idea de “ir a por ello”. En estos momentos "la familia pasa a ser un equipo", por otro lado los médicos tuvieron un papel fundamental en su caso, ya que le proporcionaron ayuda de todo tipo. En primer lugar, subrayar que le ofrecieron la ayuda de una voluntaria y a raíz de hablar con ella, le proporcionaron ayudar con la peluca, le ofrecieron un programa para realizar ejercicio físico, el cual en su caso lo pudo seguir, menos cuando realizó radioterapia. Y además, contó con ayuda psicológica.

Tras pasar por meses de sufrimiento y dudas, la paciente consiguió superar el cáncer y pudo volver a su vida normal. "Cuando me dicen que estoy curada, la gente de mi alrededor se alegraba y me decían: ahora empieza tu vida", ha contado en 'La Linterna'. Sin embargo, desde su experiencia, volver a la vida normal es la parte más complicada "porque comienzas a construir tu vida después de que se haya parado completamente". A posteriori, la vida se ve completamente diferente. Valoras cada charla, café, minuto.

Por último, ha dirigido un mensaje para los oyentes que no han vivido esta situación. Y ha resaltado la importancia que tiene la investigación, ya que "la investigación vive a la sombra", explica. Ya que no se valora la importancia de la salud hasta que se coge un resfriado. En el cáncer la investigación tiene un papel fundamental y tenemos que reflexionar sobre la importancia que le damos, "ya que gracias a ellos sigo aquí", apunta.