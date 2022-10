El hijo de una de las víctimas del accidente de Angrois: “Estamos luchando contra el Estado”

El juicio por el accidente de tren de Angrois ha empezado esta semana nueve años después de los hechos. En 2013, un tren que salió de Madrid con destino a Ferrol, descarriló cuando iba a 191 kilómetros por hora cuando la velocidad permitida era 80. El accidente dejó 80 personas fallecidas y 155 resultaron heridas.

Carlos Vázquez Padín es el hijo de Blanca, una de las víctimas del accidente, “cada uno lleva la profesión por dentro. Yo he finalizado el duelo pero el padecimiento de otras víctimas sigue siendo muy grave, sobre todo de aquellos que han perdido a sus hijos”. Vázquez Padín dice que estos días están siendo muy complicados pero desde la Asociación de Víctimas, se sienten aliviados de que por fin se esté celebrando el juicio.

“Una de las muchas cosas que ha hecho bien la Asociación es tratar de evitar la parte dramática y lastimera para centrarse en lo racional. Esto ha pasado y lo que hay que hacer ahora es intentar que no vuelva a ocurrir. Para eso necesitamos que los responsables no salgan impunes”, afirma Vázquez Padín.

Desde la Asociación, reconocen que el accidente fue una cadena de errores en la que el último eslabón, -el maquinista-, se despistó un día. Pero el foco no está en él: “Yo creo que es muy revelador que el maquinista haya entrado al juicio por la puerta principal, al lado de los familiares de las víctimas, sin miedo y sin que pasara nada. Sin embargo, el responsable de seguridad de ADIF entró por la puerta de atrás, pasó lo que pasó”. Vázquez Padín condena los abucheos y las agresiones que recibió, pero dice que ellos tienen muy claro quién tiene que pagar las consecuencias, “muchas víctimas consideran que el maquinista es una víctima más”.

Depurar responsabilidades

Las víctimas de este accidente le deben mucho a la Unión Europea. “Fue la comisaria de transportes la que presionó y acusó a España de no haber hecho una investigación independiente”. Vázquez Padín reconoce que si Europa no hubiera tomado las riendas del accidente, no hubieran podido llegar a juicio. “El Estado tiene muchos resortes para hacer que el caso no se esclarezca, estamos luchando contra ellos”.

Los familiares de los 244 pasajeros piensan que fue una sucesión de chapuzas y negligencias. “No son capaces de asumir sus errores y reconocer qué salió mal, pero sí tienen claro que no quieren que ocurra otra vez”. Esperan que el efecto traumático del accidente ha hecho que se haya puesto el foco en este accidente.