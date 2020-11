El hijo de Manuel Giménez Abad recuerda cómo ETA mató a su padre: “El sonido queda grabado”

En su existencia, ETA ha asesinado a 860 personas. De todos ellos, 379, casi la mitad son asesinatos que siguen sin resolverse. Imagínate lo que puede sentir las familias de esas víctimas cuando después de tantos años siguen sin saber quién fue el asesino de su padre, de su novia, de sus hijos. Y ven como los herederos, los amigos llegan a alcanzar acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Uno de los atentados que todavía están por resolverse es el de Manuel Giménez Abad. Quién fuera presidente del PP en Aragón. Aquello fue un 6 de mayo de 2001. Domingo de fútbol por la tarde. Caminaba hacia el estadio de La Romareda para ver jugar a su Zaragoza. Momento en el que un etarra le tiroteó por la espalda -encima cobarde-. Su hijo Borja iba acompañándole, de la mano de papá, y vio todo lo que ocurrió entonces.

¿Cuántos años tenías aquel día?

Pues yo tenía 17 años. De hecho, si el atentado fue tal que un domingo, el sábado anterior estaba celebrando que con mis amigos que habíamos aprobado los exámenes de COU. Y bueno, el domingo, era un domingo cualquiera. Había partido La Romareda, mi padre y yo pues éramos forofos del Zaragoza. Y habitualmente lo que hacíamos era subir andando. Aprovechamos ese tiempo para charlar. De hecho, íbamos andando cuando un desalmado se acercó por la espalda y le descerrajó tres tiros dos en la espalda y uno en la cabeza.

En aquel momento para mí desde luego se hizo la nada, como te puedes imaginar. El horror, yo gritaba alrededor de mi padre sin atreverme a tocarlo, hasta que los dueños de un bar se acercaron y vinieron a socorrerme. El tiempo desde luego Se me hizo una eternidad. Aunque luego todo el mundo me ha dicho que fue muy poco tiempo junto a mi padre.

¿Murió en el acto, Borja?

Pues sí, yo creo que sí yo creo que fue algo instantáneo. Yo cuando volví a casa tenía pocas dudas. Mi madre fue la que me lo comunico, pero yo ya me iba interiorizando lo que había pasado. La verdad es que no me quedaban muchas dudas.

¿Te acuerdas del instante, del ruido, has podido normalizar tu vida después de aquellos disparos?

Sí, ese sonido desde luego se ha quedado grabado. Igual que pues la mirada de ese asesino que me miraba impasible, cuando se iba corriendo. Y sí, es un sonido ensordecedor que todavía lo recuerdo y lo tengo en la mente. Si, no te voy a engañar.

¿Tu padre estaba amenazado o él era consciente de que lo podían matar?

En aquella época, hablamos de una etapa en la que todo representante político era perseguido. Mi padre era el presidente del Partido Popular en Aragón, y no hacía falta tampoco por ser un lince para saber que él podía ser un objetivo potencial. Yo personalmente tenía 17 años y vivía ya con la angustia de mi padre fue asesinado, no te voy a engañar. Y esto, pues como yo lo he vivido, creo que la ha habido mucha gente en España. Y llevaba esa angustia por dentro, era un tema tabú, mi padre en alguna ocasión sí que cuando hicieron presidente el partido pues sí que dijo pues que igual el futuro le ponían escolta. Pero mi padre por no molestar jamás habría pedido. Era tremendamente austero, escrupuloso con el dinero público, y le había parecido pues un exceso sentirse tan importante. Era su forma de ser.

¿Cómo se vive -lo digo por tu hermano, lo digo por el resto de la familia, tu madre- sin saber quién lo mato?

Pues es una herida sin cerrar esa es la realidad. Toda la familia estamos deseando que se aclare de forma definitiva este tema y se juzgue al asesino y a todos los que cooperaron en el asesinato de mi padre, eso es lo que queremos.

Sí que es verdad que en España hay más de 300 asesinatos sin resolver, y desde luego no puede haber lugar a la impunidad. Al final las víctimas del terrorismo han dado su vida en nombre de unos valores, del Estado de Derecho, y por ello es importante que el Estado de Derecho trabaje hasta el final para tratar de arrojar luz. Por nuestra parte me consta que la Policía, que la Guardia Civil, han hecho esfuerzos constantes por tratar de detener a los asesinos.

¿Qué sientes cuando ves noticias como los pactos, acuerdos o declaraciones de algunos?

La verdad que con todo esto de los presupuestos me han traído de nuevo una serie de sentimientos. Por una parte la perplejidad; me cuesta ver al PSOE, que tanto ha batallado contra el totalitarismo etarra, quiera convertir a los herederos de ETA en interlocutores de privilegio y prioritario. Un PSOE que tanto ha sufrido en sus carnes la violencia de estos desalmados, y que tanto han dado la cara. Siendo un referente y una pieza fundamental en el sistema constitucional español, la verdad que me cuesta entender qué está pasando. Indignación, en qué momento Bildu, que no ha sido capaz de condenar el terrorismo, que no reúne los mínimos atributos ni éticos, ni morales, ni democráticos ha podido convertirse en un actor decisivo de la política española.

El otro día, cuando escuchaba a Ábalos decir que quien ha ganado es la democracia, a mí personalmente me indigna. Al final lo que están haciendo es blanquear y legitimar a los que todavía hoy homenajean a terroristas en las calles del País Vasco y Navarra. Y también pena, por ver cómo la memoria de las víctimas del terrorismo, en parte, es despreciada. Y por ver sobre todo por donde circula la política española, como el extremismo y el radicalismo se han instalado en el Gobierno de España, y como aquellos que edifican sus políticas sobre el odio, hoy tienen línea directa con el Gobierno.