Guía para entender todo del 'caso Ábalos': de los mensajes con Sánchez a quién pagaba el apartamento de Jessica

Se trata de uno de los casos más polémicos y, a la vez, complicados de seguir de los últimos tiempos: el caso Koldo o el caso Ábalos. Uno que empezó por unas presuntas comisiones ilegales en la venta de mascarillas durante la pandemia y que, cada día que pasa, va mutando en algo mucho más escandaloso.

El exministro José Luis Ábalos está a un paso de ser imputado por el juez Ismael Moreno. Tras recibir el informe de la UCO, de la Guardia Civil, el magistrado ha pedido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que certifique si el exresponsable de Transportes goza de “condición de diputado”. Una vez reciba respuesta tendría que redactar una exposición de motivos para después enviarlo al Tribunal Supremo, dada su condición de aforado.

Koldo García

Sánchez y la visita de Delcy Rodríguez

Este miércoles fue noticia que Koldo se interesó por si Pedro Sánchez y Ábalos tenían el teléfono pinchado, y resulta que el presidente del Gobierno vuelve a salir en esos informes. Esta vez a cuenta de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ya que Sánchez dio luz verde a su visita a España.

El jefe de Interior de COPE, Juan Baño, explica que fue Víctor de Aldama quien organizó el viaje y que el entonces ministro Ábalos informó previamente al presidente Sánchez, “según se recoge en el informe el pantallazo de ese Whatsapp que el propio ministro rebotó a su mano derecha, Koldo García”.

EFE Fotografía cedida por prensa Miraflores de Delcy Rodríguez

"Sánchez le responde lacónicamente, “bien”, es decir, da el visto bueno a esa visita. Luego comenta el ministro “no me ha dicho nada, pero por lo menos no me pone pegas”, le dice a Koldo.

Aldama y el rescate de Air Europa

Así, Víctor de Aldama vuelve a ser el gran “muñidor de las gestiones”, como explica Baño, así como de las presiones para lograr el rescate de la compañía aérea Air Europa por el gobierno en 2020. “Aldama siempre se refería al presidente Pedro Sánchez como 'el uno'”.

Un seguimiento de los mensajes de Whatsapp muestran cómo Ábalos va informando a Aldama y, este, a Hidalgo, el presidente de Air Europa, del minuto a minuto de la concesión del crédito. “Sólo funciona con presión”, escribe Koldo sobre Ábalos. Al final, el rescate fue aprobado por 435.000.000 euros.

El apartamento de Jessica

Ábalos da para mucho también en el plano personal. Se habla de un apartamento en la Plaza de España de Madrid para Jessica, la novia de Ábalos, pagado por el conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

Y es que Aldama, pieza clave en la red, conoció a Ábalos gracias a que su hermano trabajaba como escolta del recién entonces nombrado ministro. De igual manera, el propio Ábalos alardea ante un contacto mexicano lo que necesite el país del tema de fomento, carretera, puentes, trenes, etc. “Todo tiene un tinte personal”, explica Baño.

José Luis Ábalos

Un lado personal que se ve a través de dos apuntes. El primero es cómo el propio Aldama y sus socios son quienes se hacen cargo del alquiler de esa vivienda en Madrid para la que es considerada “la novia” del exministro, una tal Jésica. “El valor del inmueble son unos 88.100 euros”, comenta el periodista de COPE.

Y dos: cómo también el entramado de sociedades y amigos de Aldama (incluidos socios de éste en la compraventa de hidrocarburos) abonan más de medio millón de euros por la compra de una vivienda en una conocida urbanización de Cádiz. Esta, finalmente, fue puesta a disposición y disfrute del ministro de Transportes.