En estos días nuestros ahorros son prioridad, un buen momento para escuchar las soluciones de la Guía del Ahorrador de Banca March. Nos acompaña Juan Manuel Soto, Presidente de March Ásset Mánachment, gestora de I-I-C del Grupo Banca March. Hoy se ha hablado de las grandes cifras millonarias que maneja la Unión Europea. ¿Cómo se valoran estos importes propuestos para España desde Bruselas?

“Es una buena noticia esta primera propuesta pero hay que puntualiza 3 cosas. Por un lado el importe, sería más exacto afirmar que España tendría acceso a unos cien mil millones y no a ciento cuarenta como se ha dicho. Si bien es cierto que habrán sesenta y tres mil millones de créditos a tipos cero y a devolver en treinta años, la parte correspondiente a transferencias a fondo perdido sería más realista pensar en treinta y siete mil y no setenta y siete mil. La diferencia, el importe que España tendrá que aportar al presupuesto comunitario, que son unos cuarenta mil millones. Segundo, el plazo porque esto no es inmediato. El fondo no va a estar disponible hasta enero de 2021 y de ahí hasta el 2024 y debe pasar por un proceso de aprobaciones que incluye el consejo de jefe de Estado y de Gobierno y el Parlamento Europeo, de ahí que puede variar para bien o para mal antes de final de año. Tercero, las condiciones porque los gobiernos que quieran solicitar estas ayudas tendrán que remitir a la comisión un plan de reformas inversiones ligadas a los objetivos que marca el plazo. Es interesante leer la nota de prensa que publicó ayer la Comisión Europea. Es significativo que al plan se le dé el nombre de la Unión Europea de la siguiente generación. En palabras de su presidenta, se quiere convertir al reto en una oportunidad, no solo apoyando a la construcción sino invirtiendo en el futuro. Para ello el plan exige a los estados que piden fondos que realicen inversiones y reformas que estén ligadas a las transiciones ecológica y digital, con el fin de conseguir una reconstrucción solidaria, sostenible duradera y próspera. Es una gran oportunidad si hacemos bien las cosas”.